Un prete può denunciare un reato a lui confessato?

Per i cattolici la confessione è uno dei sacramenti più importanti, al quale ci si accosta periodicamente per chiedere ed ottenere la remissione dei propri peccati: solo così facendo ci si può poi comunicare durante la celebrazione eucaristica. Proprio perché la confessione consiste nel confidare ad un sacerdote le azioni di cui non andiamo fieri o che, comunque, costituiscono violazione di precetti religiosi in cui crediamo, essa si svolge in segreto, normalmente all’interno di un’apposita struttura (confessionale) o, comunque, in un luogo che garantisca la massima riservatezza: i peccati sono solo per le orecchie di un sacerdote.

