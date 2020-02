Angelo Riccardi sui social “Continuerò a lottare, senza mai risparmiarmi”

, 08 febbraio 2020. “Palombella Rossa è un progetto non ancora identificato, una sorta di ufo con destinazione ancora sconosciuta. Quello di cui sono certo è che indosserò ancora la cuffietta per gettarmi in acqua per lottare su ogni pallone, come ho sempre fatto nella mia vita, senza mai risparmiarmi”.

Nessuna replica al momento dell’ex sindaco Riccardi alle dichiarazioni del deputato Michele Bordo che, in modo duro e diretto, aveva a sua volta replicato alle frasi del già primo cittadino durante l’intervista dell’evento in teatro “Ora parlo io.”

“Non ha ancora sembianze certe, potrebbe diventare uno spazio fisico, un luogo virtuale, un blog, una fondazione o altro ancora. A differenza di Michele Apicella, il protagonista del film di Nanni Moretti, io non ho smarrito la memoria, né ho dimenticato il racconto di questi anni intensi e formidabili”, scrive Riccardi parlando di “Palombella Rossa”. “La politica si è messa in cammino, nuove forme di rappresentanza si appalesano, nuovo anche l’alfabeto con cui si comunica. Palombella Rossa vuole diventare un laboratorio in cui si sperimentano strumenti, soluzioni, visioni, sogni e suggestioni utili a comprendere le nuove rotte in cui si muove il mondo, le vie della seta vecchie e nuove.” “Continuerò, dunque, a viaggiare, ad esplorare i confini vicini e lontani dell’impegno pubblico, dell’attivismo civico, con sguardo fiero e la convinzione di chi ha sempre, e dico sempre, cercato con ostinazione la felicità del noi e mai l’appagamento dell’io“, conclude Angelo Riccardi citando #palombellarossa.

“ORA PARLO IO.” LE DICHIARAZIONI DI ANGELO RICCARDI IN TEATRO A MANFREDONIA – LINK