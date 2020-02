Associazioni Manfredonia “Accuse assurde di Riccardi al nostro amato Arcivescovo Moscone”

, 08 febbraio 2020. “Le accuse lanciate dall’ex sindaco A. Riccardi al teatro Dalla il 6 febbraio 2020 nei confronti di tanti suoi ex amici e delle opposizioni ha lasciato incredulità e sconcerto nell’animo delle scriventi associazioni, soprattutto per quelle rivolte al nostro amato Arcivescovo Franco Moscone. La sua mancanza di stile, peraltro già nota, e le sue parole ingiuste hanno amaramente ferito la nostra coscienza religiosa e civile.Il nostro amato vescovo dalle sue omelie pubbliche ha rivolto parole vere e trasparenti circa la grave situazione di un territorio, dove imperversano fatti tragici di omicidi di stampo mafioso, anche di persone innocenti, di illegalità diffusa, segnato da una situazione economica allo stremo, da un ambiente degradato e da una comunità sfibrata e senza speranza.. Il suo stile risulta a noi tutti di incomparabile saggezza e sensibilità verso l’intera comunità, altro che divisorio.Pertanto a Lei caro Mons. Franco Moscone va il nostro grazie di cuore per quello che ha fatto e ancora farà per il bene della chiesa e di questa martoriata città”.

Manfredonia, 8 febbraio 2020

Le associazioni:

“Italia Nostra”, “Manfredonia Nuova”, Manfredonia in movimento”, “Movimento verde” Stigmamente”, “Associazione per la legalità Ultimi di Don Aiello Manganiello”