Calcio, per il Manfredonia di Lopolito test contro la Rinascita Rutiglianese

, 08 febbraio 2020. Arbitrerà il Signor Rossiello Natale (sezione di Molfetta) il match Manfredonia-Rinascita Rutiglianese, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Promozione Pugliese Girone A che, si disputerà domenica 9 Febbraio 2020, alle 17.00, presso lo Stadio Miramare. L’arbitro sarà assistito dai signori: Marino Giuseppe (sezione di Bari) e Spadavecchia Michele (sezione di Molfetta.) Sulla carta sembra una partita facile per i delfini, invece no, perché, l’avversario spesso si mostra pericoloso nelle ripartenze. I sipontini dovranno mantenere il possesso palla e vincere.

Gare della ventiduesima giornata

Borgorosso Molfetta-Grottaglie

FC Capurso-Don Uva

Noicattaro-Ginosa

United Sly-Norba Conversano

Canosa-Nuova Spinazzola

Vigor Bitritto-Real Siti

Manfredonia-Rutiglianese

Castellaneta-Sporting Apricena