Commissariato PS di San Severo. Iniziative di prossimità

, 08 febbraio 2020. Nell’ambito delle iniziative finalizzate alla diffusione della educazione alla legalità, personale del Commissariato di San Severo nei giorni scorsi ha tenuto due incontri con alcune classi di diverse scuole di Castelnuovo e San Severo. Giovedì 30 gennaio, l’incontro ha riguardato alcune classi dell’ Istituto Comprensivo Statale G. Mandes di Casalnuovo Monterotaro; l’iniziativa ha coinvolto gli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria. L’incontro ha avuto per oggetto il tema del bullismo e i rischi connessi all’uso scorretto della rete.

Nei giorni 6 e 7 febbraio si sono svolti, presso il Cinema Cicolella di San Severo, due incontri con gli studenti del liceo statale E. Pestalozzi, rispettivamente con il plesso Artistico-Scientifico ed il plesso Linguistico-Scienze Umane di San Severo. Ai giovani è stato spiegato che la rete internet, se da un lato ha cancellato i confini geografici aprendo per tutti enormi potenzialità di comunicazione, scambio e contatto tra le persone, al contempo ha aperto anche la strada a nuovi rischi e nuovi reati. Da queste premesse i consigli di non dare informazioni personali o mandare foto a persone conosciute su internet; informare subito le istituzioni se si legge o vede qualcosa su internet che crea disagio o spaventa. E’ stata altresì descritta la nuova normativa in materia di cyber bullismo. L’incontro con gli alunni rappresenta, nell’ambito delle iniziative di prossimità intraprese dalla Polizia di Stato sul territorio una forma di educazione alla legalità e, quindi, un’ attività di prevenzione e di costruzione di un rapporto fiduciario con le forze dell’ordine.