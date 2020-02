Controlli PS contrade Monopoli, individuato deposito mezzi agricoli

. Nell’ambito degli specifici servizi di controllo, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Monopoli hanno notato, in contrada Lamalunga, il movimento sospetto di due persone che si aggiravano all’esterno di un locale agricolo, nella disponibilità di una persona con precedenti di polizia in materia di furti di attrezzatura agricola ed autovetture. Notato l’arrivo dei poliziotti i due, entrambi pregiudicati, hanno tentato invano di nascondersi all’interno del capannone per sottrarsi al controllo; uno dei due è risultato essere proprietario del fabbricato agricolo. La successiva attività di perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare 3 trattori, 2 provento di furto ed uno, senza targa, con numero di telaio abraso.

I due uomini, un 59enne originario di Monopoli ed un 36enne di Castellana Grotte, sono stati denunciati per i reati di ricettazione e riciclaggio mentre i 3 trattori – del valore complessivo di oltre 60.000 euro – sono stati sequestrati. I trattori verranno restituiti ai legittimi proprietari.