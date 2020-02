Crea setta del ‘diavolo-vampiro’ per ottenere sesso, indagato studente

Si presentava come un ‘diavolo-vampiro’, con poteri sovrannaturali: una maschera per plagiare ragazzi e ragazze spesso ancora minorenni, portati alla “cieca obbedienza e totale accondiscendenza”, con la promessa di realizzare i propri desideri e poi spinti a partecipare a rituali (‘Il morso del vampiro’) esoterici e a subire abusi sessuali. Diverse perquisizioni sono scattate venerdì mattina all’alba nel corso di un’inchiesta della Squadra Mobile di Firenze, coordinata dalla pm della Procura fiorentina Angela Pietroiusti, su una presunta setta satanica che operava nella provincia di Prato. A capo del gruppo, che secondo le prime ricostruzioni poteva contare su una ventina di membri, come riferisce la cronaca locale de ‘La Repubblica’, un cittadino straniero di 23 anni, residente sempre nel pratese. (ADNKRONOS)