Criminalità San Severo, intensificati controlli Polizia

Nel corso della settimana la Polizia di Stato ha rinforzato il dispositivo di prevenzione e controllo nell’area di San Severo. L’attività operativa di contrasto all’illegalità diffusa è stata orientata alla prevenzione di fatti delittuosi, quali furti, rapine e reati predatori in genere. Nel complesso sono state impiegate 26 pattuglie dell’ Reparto Prevenzione Crimine e 26 volanti. I controlli hanno riguardato anche le zone periferiche delle città e le aree rurali, in questo caso per scoraggiare i furti di prodotti agricoli.

Rafforzati anche i controlli nel centro storico di San Severo specie nelle ore serali in concomitanza con la maggiore affluenza di persone. Sono stati fatti 19 posti di controllo; identificate 490 persone di cui 130 con precedenti di polizia; sono atti controllati 658 veicoli. 15 le persone perquisite. Riguardo alle infrazioni al c.d.s. sono state elevate 8 sanzioni per violazione al codice della strada; 1 sequestri amministrativi, 1 fermi amministrativi. Controllati 5 circoli privati. Personale della volante inoltre ha rinvenuto una alfa Romeo giulietta provento di furto e restituita al legittimo proprietario.

Le unità specializzate del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” e del Commissariato San Severo supportate dalle unità cinofile antidroga, hanno eseguito diverse perquisizioni anche nella zona di Lesina. Nel segnalato contesto sono stati sequestrati alcuni grammi di eroina e segnalato un assuntore ai sensi dell’art. 75 dpr 309 del 1990. All’esito dell’attività repressiva è stata denunciata una persona per furto aggravato in un supermercato, inoltre durante i controlli è stata denunciato un sorvegliato speciale della zona per inosservanza degli obblighi alle prescrizioni alla sorveglianza speciale.