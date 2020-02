Foggia, Elisir di sì perfetta, di si rara qualità (FOTO – VIDEO)

Quanto è bella, quanto è cara; Come Paride vezzoso; Udite! Udite, o rustici!; Prendi per me sei libero; ma soprattutto Una furtiva lagrima, anche a chi non è propriamente avvezzo al melodramma sa che appartengono al capolavoro di Gaetano Donizetti: L’Elisir d’amore.

L’opera, forse più celebre del compositore bergamasco ottocentesco, è andata in scena, nell’ormai consolidata versione “pocket”, lo scorso 7 febbraio presso un gremito Auditorium di Santa Chiara a Foggia, all’interno della VI edizione della rassegna Musica Felix della Fondazione Apulia Felix nel nome del presidente Giuliano Volpe e con la direzione artistica di due musicisti foggiani di calibro internazionale: la direttrice d’orchestra Gianna Fratta ed il violinista Dino De Palma. L’opera di Donizetti andata in scena nell’ormai consolidata versione pocket, ha visto protagonista la voce narrante di Riccardo Canessa, logopedista e regista napoletano di fama internazionale, il quale è stato “collante perfetto” tra il libretto di Felice Romani e la musica di Gaetano Donizetti, coinvolgendo come parte attiva il pubblico foggiano presente in sala. A sostenere il maestro Canessa l’orchestra “a parti reali” Suoni del Sud, sotto l’attenta ed esperta guida di Benedetto Montebello, il coro, anch’esso “a parti reali” Lirico Dauno ed i quattro protagonisti, perché come giustamente afferma Canessa: “in quest’opera tutti i personaggi sono protagonisti”.

La capricciosa Adina, protagonista femminile affidata alla sicura voce del soprano manfredoniano Libera Granatiero, perfettamente aplomb nel ruolo sia vocalmente sia scenicamente; il sempliciotto innamorato Nemorino è il tenore Stefano Sorrentino, molto apprezzato dal pubblico presente in sala soprattutto per le sue doti sceniche oltre che vocali di tenore lirico puro, dando prova eccellente della “metamorfosi” del personaggio dal pre al post effetto del fantomatico “Elisir della regina Isotta”, nient’altro che un vino Bordot, da applausi a scena aperta la sua esecuzione della celeberrima Una furtiva lagrima, punto di rottura, se vogliamo, dal precedente topos dell’opera buffa e proiettata già verso il melodramma romantico ottocentesco, basti pensare al finale della romanza, in cui appare per la prima volta il termine “Amor”: Si può morir. Ah si, morir d’amor!, frase pregna di pathos e di elementi caratterizzanti il successivo Romanticismo, quello del Genio di Verdi, per intenderci. Perfettamente nel ruolo, anche grazie al physique du role, il bass-baritono Matteo D’Apolito, il quale ha dato una sorprendente prova del pseudo-dottore Dulcamara, molto apprezzato il suo ingresso con la non semplice aria: Udite! Udite, o rustici!, in cui anche il pubblico è stato protagonista. Borioso e stentoreo, come Donizetti voleva, il sergente Belcore affidato al baritono Massimiliano Guerrieri, in sostituzione “in zona Cesarini” del baritono Andrea Carnevale. Un Belcore riecheggiante il Miles Gloriosus di plautina memoria quello di Guerrieri, anch’egli molto apprezzato dal pubblico foggiano.

Buona la prova del coro e dell’orchestra. Applaudita la performance non tanto semplice e scontata di Riccardo Canessa, trait d’union tra musica e parole. Il prossimo appuntamento per Musica Felix è per giovedì 27 febbraio presso il Teatro Umberto Giordano di Foggia con protagonista Uto Ughi, il quale non credo abbia bisogno di presentazioni.

A cura di Alessio Walter De Palma