L’Atalanta passa in rimonta al Franchi

L’Atalanta batte la Fiorentina 2 – 1 e approfitta della sconfitta della Roma salendo al quarto posto da sola a 42 punti, 3 in più dei giallorossi. Al Franchi è stata una gara vivace tra due formazioni che si sono affrontate a viso aperto cercando il successo, ma nella ripresa i viola hanno accusato il ritmo tenuto nel primo tempo, mentre la formazione di Gasperini è uscita alla distanza. La squadra di Iachini passa in vantaggio alla mezz’ora con una conclusione di Chiesa. Gli ospiti pareggiano subito dopo l’intervallo con un tocco sotto porta di Zapata e da lì in poi prendono in mano la partita. Il gol vittoria dell’Atalanta arriva dalla panchina, con l’ingresso di Malinovskyi che da fuori area al 72′ trova l’angolo basso imprendibile per Dragowski.

FONTE LEGASERIEA