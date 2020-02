Manfredonia, 8 febbraio 2020.

Ruba ad un distributore in piazza mercato, poi fugge via. Per non farsi prendere dai carabinieri, si butta in acqua ma i militari dell’arma lo raggiungono. È successo stamattina a Manfredonia, verso le ore 6.30. I fatti: questa mattina un 18enne, R. M., si è gettato in acqua nel porto di Manfredonia per sfuggire all’arresto. L’inseguimento è stato breve e i carabinieri sul gommone lo hanno tirato a bordo ed ora è ai domiciliari.