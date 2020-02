Manfredonia, ispezioni impianti termici: verso aggiudicazione gara. Cosa cambia per i bollini

, 08 febbraio 2020. Verso l’aggiudicazione alla Pegaso Multiservice srl della gara relativa al “Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici nel comune di Manfredonia“. Lo si apprende da raccolta dati. La citata srl sarebbe l’unica ditta presentatasi per l’aggiudicazione della gara in questione.

La proroga. Come già pubblicato, con recente atto della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia (con i poteri della Giunta), è stato deliberato di “prorogare”, il citato servizio, “senza soluzione di continuità” alla stessa Pegaso srl. La data di scadenza è quella del 31.03.2020 (anche se nell’atto è riportato il 2019,ndr) “alle condizioni e patti di cui al contratto principale Rep. N. 9669/2015, per una spesa complessiva di € 50.000,00, con clausola rescissoria in caso di affidamento del servizio ad un nuovo organismo a seguito del compimento delle procedure di gara“.

ll servizio. Gli atti. La ricostruzione. Da atti: con deliberazione di C.C. n. 25 del 02.07.2013, del Comune di Manfredonia, veniva approvato il Regolamento per l’esecuzione del controllo del rendimento di esercizio e manutenzione degli impianti termici che demandava alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe per l’espletamento del servizio di “accertamento ed ispezione degli impianti termici”. Con deliberazione di G.C. n. 227 del 02.10.2014 veniva approvato il progetto per il servizio di controllo e verifica degli impianti termici, predisposto dall’ufficio tecnico Ambiente. Con la stessa deliberazione veniva dato mandato al Dirigente competente di provvedere, tra le altre cose, ad affidare il servizio a ditta esterna. La copertura dei relativi costi per l’attivazione del servizio avviene attraverso una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali, mediante la vendita di appositi ticket – denominati “bollini” (..), in base al quale la spesa per i controlli è posta a carico degli utenti che presentino la dichiarazione, d’importo variabile e stabilito dalla Giunta Comunale per quanto stabilito nell’art. 23 del sopracitato Regolamento, in base alla potenza dell’impianto termico e per quanto previsto, ai sensi di legge.

Con D.G.C. n. 258/2014 e successiva rettifica con D.G.C. n. 28/2017 sono stati approvati gli importi dei contributi per il servizio versati tramite ticket “bollini” e approvati i corrispettivi per le ispezioni effettuate. Con D. D. n. 951 del 26.06.2015 e successiva D. D. n. 1078 del 20.07.2015 è stato aggiudicato all’impresa Pegaso Multiservice Società Cooperativa il servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici. La Giunta comunale con Deliberazione propria n. 149 del 29.09.2017 ha deliberato di manifestare alla Regione Puglia la volontà di voler proseguire in autonomia il servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici, dando mandato al Dirigente del Settore Ambiente di assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità. Con D.C.C. n. 10 del 22.01.2018 è stato approvato il nuovo “Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici” aggiornato ai sensi del D.P.R. n. 74/2013 e L.R. n. 36/2016. In seguito, la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 63 del 02.10.2019 ha stabilito “Di approvare il progetto per l’affidamento del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici per 4 anni”, con “indirizzo al Dirigente competente di assicurare la prosecuzione del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici nelle more del completamento delle procedure di gara”.

“La prova ‘fumi'”: controllo di efficienza energetica. Ora, da raccolta dati, l’articolo 25 “Norma di rinvio e transitoria”del nuovo regolamento in questione (approvato come detto con delibera di c.c. n.10/22.01.2018, che così sostituisce il regolamento approvato con delibera di c.c. n.25/02.07.2013) al comma 3 recita “Tenuto conto che i costi del servizio sono a carico degli utenti, attraverso il pagamento dei bollini, la cadenza rimarrà biennale fino al termine del contratto in corso. All’avvio del nuovo servizio, il pagamento dei bollini avverrà con cadenza quadriennale come per legge“.

Da fonti comunali, la scadenza del ‘contratto in corso’ fa riferimento allo svolgimento del servizio. Dunque, con l’aggiudicazione della nuova gara, prevista probabilmente entro la prossima primavera 2020, si partirà con il nuovo contratto. Per il pagamento dei bollini, e relativa cadenza: per le caldaie con più di 15 anni la revisione sarà obbligatoria ogni 2 anni, per quelle con meno di 15 anni la revisione sarà obbligatoria ogni 4 anni. Naturalmente, ci saranno due differenti bollini (più o meno 15 anni, relativamente alle caldaie): un pagamento di circa 30 anni – da raccolta dati -, per le revisioni quadriennali, un pagamento di circa 16 euro per le revisioni con cadenza biennale.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it