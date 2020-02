Manfredonia. Le opere in cartapesta di “Zepeppe e Seponde” del Maestro Matteo Trotta

, 8 febbraio 2020. L’artista sipontino Matteo Trotta, maestro cartapestaio, scultore, pittore e scenografo, dal 1975 è tra i protagonisti più attivi del carnevale di Manfredonia nella costruzione di stupendi carri allegorici in cartapesta. Da anni, per passione, opera nel suo laboratorio artigianale dove realizza bellissime e raffinate maschere, testoni e pupi in cartapesta che lo stesso maestro dipinge. In possesso di una elevata manualità e una forte passione per la lavorazione della cartapesta il M° Trotta è anche un bravissimo restauratore di manufatti ed opere di arte varia.

In questo articolo, voglio evidenziare dell’artista sipontino la sua produzione che ha realizzato nel tempo di opere in cartapesta riguardanti in particolare Zepèppe (la maschera tipica del carnevale sipontino) e “Sepònde” moglie di Zepèppe. Nel 1981 in occasione della XXVIII Edizione del Carnevale Dauno con la collaborazione della Coop. C.A.C.T.U.S. allestisce piazza del Popolo con numerose maschere e colloca sul palco uno spettacolare e gigantesco Zepèppe in cartapesta. Negli anni successivi, oltre alla costruzione dei carri allegorici di notevole fattura artistica numerose sono le maschere e testoni di Zepèppe realizzati dal maestro della cartapesta di Manfredonia. Nel 1998 (uno dei carri allegorici più belli in cartapesta allestito dall’artista sipontino) e allestito in occasione della 45^ edizione del Carnevale Dauno intitolato: “Sarà vero amore” vide la realizzazione di giganteschi pupi nella rappresentazione di “Zepèppe e Sepònde”. I due personaggi, seduti su una vespa sfilarono lungo il percorso con uno spettacolare movimento meccanico ondeggiante. Da anni la produzione artistica del M° Trotta, oltre alle stupende maschere e mascheroni ed altre opere in cartapesta, si è incentrata spesso sulla realizzazione di Zepèppe e Sepònde in miniatura sempre in cartapesta che sono di una perfezione unica e di una bellezza inaudita. Va ricordato che in numerose occasioni le sue opere (in particolare quella di Zepèppe) sono state inserite quali immagini di copertina nella riviste ufficiali del carnevale di Manfredonia e poi anche apparse in periodici e giornali vari locali e regionali. Numerose sono state le partecipazioni del M° Trotta a programmi televisivi della RAI, di Mediaset e di emittenti televisive regionali con registrazioni e interviste tenute nel suo laboratorio artistico per pubblicizzare il Carnevale di Manfredonia. Da anni le sue maschere, i testoni e pupi in miniatura di Zepèppe sono stati impiegati come allestimento scenografico nella presentazione del nostro Carnevale che ha luogo nell’auditorium comunale cittadino e nel contempo scelti quali opere di pregio artistico di rappresentanza per omaggiare personalità varie importanti ospiti a Manfredonia durante il carnevale. Va ricordato, infine, che dal 1993 al 2008 il nostro maestro cartapestaio, ha tenuto corsi di formazione per la lavorazione della cartapesta in diverse scuole locali di ogni ordine e grado, attività che tuttora, saltuariamente esercita su invito di scuole professionali e di direzioni didattiche locali. L’eclettico e fantasioso artista sipontino, dal 1990 gestisce per passione il suo laboratorio d’arte per la produzione di opere in cartapesta in via S.Lorenzo al civico 31.

LA TECNICA DI LAVORAZIONE DELLA CARTAPESTA ESEGUITA DAL M° MATTEO TROTTA NEL SUO LABORATORIO

Il procedimento prevede, come prima operazione, la creazione di una scultura in argilla della maschera o del pupo da realizzare in cartapesta. Sul modello in argilla preparato viene versata una colata di gesso. Quest’ultima, una volta solidificata da origine alla matrice dell’opera. La fase successiva è quella dell’applicazione della cartapesta, con l’utilizzo della carta che bagnata nella colla e ridotta in piccoli pezzi viene attaccata all’interno del calco. Completata la messa in atto della carta, la si lascia asciugare. In seguito, si tiene la sformatura dell’opera realizzata, estraendola con accuratezza dal calco. Le fasi successive prevedono la pulitura degli eccessi di carta e dopo aver trattato la maschera con lo stucco per levigarla nel miglior modo possibile, avviene la colorazione e la protezione dell’opera con la vernice per proteggerla e conservarla al meglio nel tempo.

Voglio per l’occasione, pubblicare una massima che scrissi qualche tempo fa, che riguarda chi si cimenta nel mondo dell’arte: “L’arte appartiene all’inconscio . Il talento si coltiva e si perfeziona nel tempo…ma artisti si nasce”.

Testo – foto, a cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni locali