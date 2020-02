Manfredonia, Marasco “Valle di Mezzanotte: pericolo amianto, per uomini e animali”

Manfredonia, 8 febbraio 2020. CIVILIS Manfredonia: “Valle di mezzanotte, masseria mezzanotte, dopo una ditta nella zona industriale sulla S.S.89, in piena natura incontaminata, criminali ambientali hanno abbandonato moltissime lastre di eternit, contenente #amianto, nocivo per la salute umana ed animale (come sottolinea l’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto), oltre al nostro amato territorio, quale unica risorsa da tutelare e valorizzare.”