Manfredonia, revocato il sequestro del “Capolinea beach”. “Sempre operato in modo trasparente”

, 08 febbraio 2020. ““: con provvedimento del 7 febbraio 2020, la Procura di Foggia ha disposto la “revoca totale del sequestro preventivo eseguito di iniziativa dalla Capitaneria di porto di Manfredonia in data 2 gennaio 2020“.

In accoglimento dell’istanza presentata dal l’avv. Michele Gentile, del Foro di Foggia, è stato quindi disposto il dissequestro dei manufatti e ordinata la restituzione dei beni ai titolari del lido. Il concessionario (Sebastiano Granatiero, Manfredonia 29.09.1974), “conformemente al protocollo di intesa del 10.03.2017 tra Comune di Manfredonia e Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, al termine della stagione balneare ha inoltrato infatti al Servizio Demanio del Comune di Manfredonia una proposta di layout invemale, corredata da relazione descrittiva, nella quale erano adeguatamente individuate le opere da mantenere e l’area di stoccaggio delle opere da rimuovere”. “A fronte della proposta di layout l’amministrazione non ha adottato alcun provvedimento e non ha impartito alcun ordine di rimozione”. Da qui, l’istanza è stata ritenuta meritevole di accoglimento, con disposizione della revoca del sequestro preventivo e ordine di restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto, a cura della P.G. delegata per l’esecuzione”.

L’avv. Michele Gentile a StatoQuotidiano “Questa è la chiara dimostrazione che il lido balneare “Capolinea beach” ha sempre operato in maniera trasparente con tutte le Autorità chiamate in causa, e nel pieno rispetto delle norme che regolano la materia. Peraltro, parliamo di una materia che ancora oggi è soggetta a interpretazioni spesso contrastanti, incertezza questa che finisce inevitabilmente per danneggiare quegli imprenditori che con sacrificio hanno scelto di investire nel settore”.

“Ringrazio sentitamente l’avvocato Gentile per il risultato conseguito. I provvedimenti adottati nei confronti della struttura, e della società, hanno arrecato dei danni ingenti. Tra l’altro, abbiamo avuto delle disdette di cerimonie già prenotate per il maggio 2020. Ricordo che parliamo di una struttura, di una società, che nel periodo estivo dà lavoro – a pieno regime – a circa 30 dipendenti. Dipendenti che, vistosi negato il sacrosanto diritto di lavorare a causa di alcuni inopportuni credo provvedimenti, sono andati a lavorare altrove”. Questo il commento a StatoQuotidiano dell’imprenditore Giuseppe La Torre, già assessore comunale, socio della società in questione.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it