Monopoli Bari, Vivarini “Gara fondamentale come tutte”

Le parole di mister Vivarini in vista della sfida contro il Monopoli

Vigilia di campionato per mister Vivarini e il suo Bari che si prepara alla sfida-derby contro il Monopoli: «Domani partita fondamentale? Lo sono tutte in questo campionato; come sempre saranno necessarie attenzione, concentrazione ma anche tranquillità. Bisognerà essere freddi e lucidi, è una gara che può valere tanto, anche a livello psicologico. Noi dobbiamo continuare a lavorare per colmare l’handicap, ma dobbiamo farlo con prestazioni di livello. Il Monopoli sta facendo cose incredibili, un campionato straordinario; ha identità ben definita, sa cosa fare in campo, ha un gioco che bada al sodo; stanno facendo bene di squadra come nei singoli che si sono integrati molto bene, penso a Jefferson e Fella. Credo ci sarà battaglia a centrocampo, sono una squadra molto aggressiva.

Sta a noi trovare la chiave per sfruttare al meglio le nostre caratteristiche; dovremo cercare di giocare, andare alla ricerca delle nostre qualità migliori. Abbiamo le potenzialità per fare bene, ma potremo farlo solo tirando fuori tutto quello che abbiamo. Sicuramente sarà una partita spettacolare sugli spalti, un derby, giocato in uno stadio pieno; ci teniamo a far bene noi, come loro. Frattali ha preso un colpo, Berra fastidio alla caviglia, Di Cesare in via di guarigione, ma siamo ottimisti, decideremo domani; a centrocampo ho imbarazzo nelle scelte, tutti si stanno dimostrando in un buon momento, ma in questo campionato, spesso, chi entra dalla panchina fa la differenza e bisogna tenerne conto. Serve dare continuità dopo la buona prova di domenica, una gara precisa e attenta; abbiamo margini di miglioramento nei singoli come anche di squadra, ad esempio sul piano della sicurezza nello stare in campo. Fare risultato domani ci darebbe molta autostima e consapevolezza; pensiamo solo a noi, a fare sempre il massimo, a Monopoli come su tutti i campi».

fonte sito ufficiale Bari calcio