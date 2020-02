Omicidio Paglione, “Cipparano è disperato, il buio davanti ai suoi occhi: distrutte 2 famiglie”

, 08 febbraio 2020. Avvenuta stamani in carcere a Foggia, dinanzi al G.i.p. dr. Domenico Zeno, la convalida dell’arresto di, 51enne di Manfredonia costituitosi negli uffici del Commissariato di P.S., lo scorso 5 febbraio, in seguito all’omicidio di Vincenzo Paglione , 53enne consulente del lavoro. Da atti, Cipparano risponde al momento dei seguenti reati: “ artt.575,577 n.3 c.p. (omicidio con l’aggravante della premeditazione,ndr), ed è stato inoltre denunciato in stato di libertà per il seguente reato: art.61 n.2 c.p. art.4 legge 10/1975 (Circostanze aggravanti comuni), in entrambi i casi, fatto commesso a Manfredonia il 05 febbraio 2020“.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI (ESTERNO STUDIO LUNGOMARE N.SAURO) 05.02.2020

Manfredonia, omicidio in via Nazario Sauro, ucciso il 53enne Vincenzo Paglione (ph ENZO MAIZZI) e foto vittima Vincenzo Paglione (ritaglio from racevent)

L’OMICIDIO DEL 5 FEBBRAIO 2020. LA DINAMICA RESA DAGLI INQUIRENTI

Come riferito dagli inquirenti, la vittima è stata ferita con alcune coltellate, la mattina del 5 febbraio verso le ore 9.30, mentre si trovava all’interno del suo studio, con macchie di sangue ritrovate anche all’esterno della porta d’ingresso dei locali. Paglione è stato soccorso da un’ambulanza del 118 per poi essere trasportato nell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”. Qui è deceduto poco dopo. Sul luogo dei fatti è intervenuto il personale del Commissariato di P.S. di Manfredonia che ha sequestrato l’arma del delitto, un coltello da cucina seghettato (di una lunghezza pari a circa “13.5 centimetri”), rinvenuto lungo le scale del condominio. Nel frattempo, il presunto autore dell’omicidio si è presentato negli uffici della Polizia a Manfredonia, “assumendosi la responsabilità del gesto”. Cipparano (nato il 12.02.1968, incensurato), avrebbe agito per motivi personali. In sintesi, l’uomo avrebbe accusato Paglione di avere una relazione con l’ex coniuge. Da raccolta dati, vittima e omicida si conoscevano da tempo. La posizione di Cipparano è al vaglio degli inquirenti. L’uomo è stato interrogato nel pomeriggio dei fatti, in Commissariato, alla presenza del legale. Sul luogo dell’omicidio, anche il magistrato di turno della Procura di Foggia.

LA CONVALIDA DELL’ARRESTO STAMANI IN CARCERE A FOGGIA. L’UOMO HA “SOSTANZIALMENTE” CONFERMATO QUANTO RESO IN SEDE DI INTERROGATORIO DINANZI AL PM

Come anticipato, dopo l’interrogatorio in Commissariato di P.S. a Manfredonia il 5 febbraio 2020, stamani – 08.02.2020 -, c’è stata la convalida dell’arresto del 51enne Biagio Cipparano. L’uomo, difeso dall’Avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia, ha “sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese in sede di Commissariato, dinanzi al Pm dr.ssa Maria Giuseppina Gravina, ma non ha ricordato esattamente cosa è successo dopo il primo fendente inferto contro il Paglione”.

“Cipparano – spiega l’avvocato Starace a StatoQuotidiano – non ricorda con esattezza quanto coltellate abbia inferto, come l’esatta modalità dei fatti”. Da raccolta dati di StatoQuotidiano, la discussione tra vittima e omicida sarebbe avvenuta all’interno dello studio, sito sul lungomare Nazario Sauro. Non chiaro se ci fossero o meno una o altre persone – nello studio -, al momento della discussione: “Cipparano non lo ricorda. La mattina del 5 febbraio 2020 – dice l’avvocato Innocenza Starace -, l’uomo ha telefonato all’ex coniuge, chiedendole di tornare insieme. La donna, al momento delle telefonata, era fuori Manfredonia, e avrebbe ribadito il proprio diniego all’uomo, relativamente alla possibilità di un riavvicinamento (sussisterebbe un “provvedimento di separazione tra le parti,che risulta omologato“, sarebbero circa 30 gli anni di matrimonio tra Cipparano e l’ex coniuge, prima della recente separazione,ndr)”. Nella stessa mattina della telefonata all’ex coniuge, il 5 febbraio scorso, l’uomo si sarebbe in seguito diretto verso lo studio sul lungomare Nazario Sauro per parlare con il Paglione.

“Il mio assistito ha dichiarato stamani di essere distrutto, pentito, disperato per quello che ha fatto, per aver distrutto la sua famiglia e quella della vittima, piangeva a dirotto per quello che è successo. Ho chiesto l’applicazione di un regime di massima sorveglianza viste le sue condizioni psicologiche”. L’uomo è in carcere dalla tarda serata di mercoledì scorso. “Attesto nuovamente il pentimento assoluto del Cipparano”, continua l’avvocato Starace. “Personalmente ritengo che vada esclusa qualsiasi premeditazione al gesto. Sono convinta che si tratti di un atto determinato da un impeto d’ira. Ribadisco come l’uomo non ricorda se c’era qualcuno nel momento dei fatti e che si era diretto nello studio del Paglione per parlare. In precedenza non c’erano state nè aggressioni, tra le parti, nè minacce, nulla”.

“Biagio Cipparano è pentito totalmente per quello che ha fatto, è devastato. Chiederà perdono per quello che è successo, ma comprende che averlo in questo momento (il perdono,ndr) è difficile. Quando ha commesso i fatti era probabilmente fuori di sè. Ricordo che Biagio Cipparano è totalmente incensurato, fermo restando che non c’è nulla che possa giustificare un atto così terribile e orribile. Rivolgo, sinceramente, il mio cordoglio e la mia vicinanza per quanto successo ai familiari di Vincenzo Paglione“, dice l’avvocato Starace. “Ovviamente Biagio Cipparano deve essere difeso, la magistratura determinerà la giusta pena, nessuno vuole sminuire e/o attenuare la gravità dei fatti. Quello che posso dire è che si è trattato di un impeto d’ira, di un atto determinato da un momento di buio”. Cipparano, da raccolta dati, avrebbe tentato il suicidio solo qualche giorno prima dei fatti. L’uomo sarebbe stato salvato da un familiare. Intanto, lunedì prossimo è fissato l’esame autoptico sul corpo della vittima.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it