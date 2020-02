San Paolo di Civitate, gambizzato 29enne

Un giovane uomo di 29 anni, con piccoli precedenti, è stato ‘‘ con un colpo di arma da fuoco (verosimilmente) ad una gamba. Il fatto è successo intorno alle 21 di ieri, in una zona non ancora individuata del paese. Il 29enne è stato ferito da un proiettile all’altezza del. Lo stesso si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di San Severo per medicare la ferita. Le sue condizioni non sono gravi. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei. Nessuna indicazione utile è giuta dalla vittima di intimidazione.

Fonte Foggiatoday