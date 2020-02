. Sono 24 i convocati dallo staff tecnico rossonero per il match di Taranto, in programma domani, alle ore 14.30, allo Stadio Iacovone. Assenti gli squalificati Russo e Gerbaudo, oltre agli infortunati Salvi e Strumbo. Per scelta tecnica, invece, non convocati Gibilterra e Alba.

Ecco l’elenco completo:

Numero Cognome e Nome

1 Fumagalli Ermanno

3 Kourfalidis Christos

4 Gemmi Filippo

5 Anelli Christian

8 Gentile Federico

9 El Ouazni Badr Eddin

10 Cittadino Andrea

12 Di Stasio Davide

13 Viscomi Francesco

14 Tortori Loris

18 Allegretti Diego

19 Tedesco Giuseppe

21 Pertosa Alessio

23 Carboni Fabrizio

29 Campagna Francesco

31 Salines Emmanuele

32 Staiano Giuseppe

35 Di Masi Manlio

38 Di Jenno Roberto

47 Ndiaye Mbaba

55 Cipolletta Ciro

65 Buono Simone

66 Cadili Andrea

70 Rizzitano Rosario

Area Comunicazione

ARBITRO. Sarà il sig. Mario Perri della sezione A.I.A. di Roma 1 a dirigere l’incontro di calcio Taranto-Foggia, valido per la 23^ giornata del campionato di Serie D girone H, in programma domenica 9 febbraio (h 14:30) all’Erasmo Iacovone. Il direttore di gara, che ha già diretto i satanelli in questa stagione (01/12/2019 Bitonto-Foggia 0-0) sarà coadiuvato dai sigg.ri Alessandro Parisi e Michele Colavito, entrambi di Bari.

Area Comunicazione Calcio Foggia 1920 CONVOCATI TARANTO CALCIO (sito ufficiale Taranto) Al termine della rifinitura mattutina il tecnico Luigi Panarelli ha diramato l’elenco dei convocati in vista del derby interno contro il Foggia. La partita è in programma domenica 09 febbraio 2020 allo stadio “Iacovone” alle ore 14:30 ed è valevole per la ventitreesima giornata del campionato nazionale serie D girone H stagione 2019/2020.