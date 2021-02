Gli appuntamenti online sono ormai diventati l’ultima tendenza, tanto che milioni di persone ogni giorno si approcciano all’altro sesso utilizzando strumenti che siti specializzati offrono loro. Dato che per alcuni potrebbe risultare spiazzante affacciarsi a questo mondo per la prima volta, abbiamo pensato di rendergli la vita più facile pubblicando questo prontuario per cominciare con il piede giusto. Quando si tratta di appuntamenti online, conta il successo del primo messaggio, ma come migliorarlo? Per rendere tutto più semplice, questo sito ha raccolto le cose da fare e da non fare durante il primo approccio, usale per un successo garantito

Non utilizzare il modello copia-incolla per avviare una conversazione

Cerca sempre di personalizzare la tua frase di approccio! Fai capire che l’interesse è reale, guarda la foto, leggi il profilo e fai un commento attinente. Nei siti di incontri molte persone hanno la cattivissima abitudine di scrivere un messaggio standard ed incollarlo, così com’è a decine o centinaia di persone sperando che qualcuno abbocchi. Il risultato è che gli utenti sono ormai abituati ad ignorare questo genere di approccio, che finisce col fare lo stesso effetto della spam nella posta elettronica.

Diventa un buon ascoltatore, e controlla la grammatica

Ti sorprenderebbe scoprire a quanta gente urti la lettura di errori grammaticali. Moltissime persone sono talmente infastidite da questo, che non riescono più a concentrarsi e dare importanza al contenuto del messaggio. L’errore grammaticale è qualcosa di ingombrante che andrebbe sempre evitato durante il primo approccio!

Sii giocoso e divertiti

L’idea che c’è dietro ad un messaggio di successo è quella di riuscire a distinguersi dalla massa. Le persone belle ed attraenti ricevono messaggi di complimenti per il loro aspetto continuamente. Non scadere nel banale e non ti abbassare al livello di tutti gli altri, scrivi un messaggio diverso, magari divertente o magari profondo, cerca ispirazione nel suo profilo e vai oltre il semplice aspetto fisico.

Sii te stesso e positivo

Nei siti per appuntamenti più ancora che con il sistema tradizionale, è fondamentale essere sé stessi. Se In un incontro nel mondo reale può capitare di voler forzare un po’ le cose, mostrandosi diversi e raccontando all’altra persona quel che vorrebbe sentirsi dire, nel mondo online tutto questo perde di significato.

La ragione è che in un incontro tradizionale nel caso in cui l’incontro presente dovesse sfumare, non è dato di sapere quando ci sarà l’opportunità di attaccar bottone con un altro partner. Al contrario negli appuntamenti online le possibilità di incontri sono decine, e dipendendo dalla zona geografica di riferimento anche centinaia. Quindi se offline l’obbiettivo è comunque fare bella figura e portare a casa il risultato, online l’obbiettivo è trovare un partner che sia compatibile per davvero, che ci conosca tanto nei pregi quanto nei difetti e che sia contento degli uni e non troppo infastidito dagli altri.

Per questa ragione, pur mantenendo sempre un atteggiamento positivo è comunque importante essere perennemente se stessi al 100%. Evita quindi l’uso di programmi di fotoritocco, non presentarti mai come appartenente ad una classe sociale di livello superiore alla reale, non ostentare i tuoi difetti come fossero un vanto, ma non devi nemmeno cercare a tutti i costi di nasconderli sotto il tappeto. Sii semplicemente equilibrato, mostrati in maniera cristallina, la ragazza o il ragazzo giusto per te esiste là fuori che ti aspetta, probabilmente come te è impegnato nella sua ricerca dell’anima gemella e l’unico modo per incontrarvi è che ciascuno si presenti per quello che è dando così la possibilità al destino di fare il suo corso. (nota stampa)