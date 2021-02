Augelli: “Serve una II stazione ferroviaria a Foggia e non una semplice fermata”

Foggia, 08 febbraio 2021. “La tavola rotonda e il successivo seminario informativo sullo studio di fattibilità del 19 e 20 febbraio 2006, tenutosi presso la sala del Tribunale dell’Amm.ne Provinciale di Foggia, alla presenza di Di Pietro (Ministro Infrastrutture), Vendola e Bassolino (Governatori Puglia e Campania), ha visto RFI (AD Ing. Moretti) presentare il progetto di fattibilità per la riqualificazione della linea ferroviaria AC/AV Bari-Napoli, ipotizzando la costruzione di una 2^ stazione, a compensazione economica per la perdita degli ingressi dei treni da e per Napoli/Roma (regresso) nella stazione centrale di Foggia, da farsi a ridosso dell’arteria stradale tangenziale verso Cervaro o Incoronata”.

Il “Sistema” Foggia, Comune, Provincia, Confindustria, CGIL, CISL, UIL regionali e provinciali, presente alla tavola rotonda, dichiarò la sua contrarietà al progetto della 2^ stazione, ma favorevole al passaggio, sul “baffo”, dei soli treni merci e contrario a quello passeggeri. La CGIL e UIL precisarono la loro posizione, affermando di voler dedicare la stazione di Incoronata al traffico merci (piattaforma logistica) e passeggeri, mentre i treni viaggiatori avrebbero dovuto continuare a transitare dalla stazione centrale di Foggia. La CISL proponeva Foggia stazione di transito e non di testa per i treni da e per Napoli/Roma, con rotazione, a nord della stazione centrale di Foggia, all’altezza di via Lucera, per immettersi verso sud nella stazione di Ponte Albanito.

Profetica e molto dura fu la posizione della Confindustria di Foggia, affidata al Consulente Tecnico, Piero Orsi (che mi legge per amicizia su Facebook), che denunciò il disegno di RFI, relativo allo smantellamento, non solo dei servizi di stazione ferroviaria di Foggia, del personale viaggiante e di quello del Deposito Locomotive, ma soprattutto dei livelli occupazionali, che questa operazione, di RFI, avrebbe determinato facendoli sparire per sempre a vantaggio di altri territori della Puglia (sempre parole di Orsi).

La profezia, dopo quasi dieci anni, si è materializzata con l’attivazione del “baffo” ferroviario per i treni merci (5 febbraio 2015) e viaggiatori (29 giugno 2017) con:

1) la sede ITALFERR traslocata a Bari (giugno 2015);

2) l’impianto IMC di Trenitalia (Deposito Locomotive) che da Foggia è stato trasferito a Bari, aumentando il carico di lavoro orario del personale di macchina (macchinisti) a coprire, senza interruzione, le linee ferroviarie da Lecce/Bari fino ad Ancona (linea adriatica) e Roma (linea adriatica/tirrenica), togliendo a Foggia il suo ruolo strategico di centralità nella mobilità nord/sud ed est/ovest della Puglia (aprile 2015);

3) la chiusura e lo spostamento a Bari dell’Impianto treni Frecciabianca del personale viaggiante di Foggia (novembre 2017).

Al danno di essere stati esclusi dal salire sui treni AC/AV da e per Napoli/Roma per non aver accettato, nel 2006, la ipotesi RFI di una 2^ stazione a Foggia, si è aggiunta la beffa della perdita di ulteriori strutture ferroviarie, con annesse perdite di un notevole numero di posti di lavoro.

Non cerchiamo responsabili, anche se ci sono, ma l’auspicio che facciamo oggi, come Comitato Un Baffo per Foggia, è restare uniti a chiedere, con immediata urgenza, la costruzione della 2^ stazione ferroviaria e non di una semplice “fermata”, così come è nelle intenzioni di RFI, unitamente al rientro, nel nostro territorio, di quelle strutture ferroviarie e posti di lavoro indebitamente sottratti, che con la entrata in funzione della 2^ stazione non avrebbero più senso vederle collocate altrove, le quali consentirebbero, con una migliore distribuzione dell’impegno di lavoro del personale FS, una riduzione di ore lavorative su treno (macchinisti e personale viaggiante), che inevitabilmente si ripercuoterebbe, positivamente, in una maggiore sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori.

Luigi Augelli Presidente il Comitato Un Baffo Ferroviario per Foggia