Elisabetta e Federico: volontari Enpa morti in incidente sulla A14

Foggia, 08/02/2021 – (bolognatoday) Elisabetta “Betty” Barbieri ha accompagnato negli anni centinaia di pelosi verso la loro nuova famiglia e proprio con questa missione praticamente ogni settimana faceva tappa a Bologna, alternando le mete di San Lazzaro di Savena e Casalecchio di Reno per “consegnare” carichi preziosissimi e scodinzolanti.

Per questo era così conosciuta: chissà quante adozioni sono cominciate con lei che apre lo sportellone di un furgone pieno d’amore.

Questo è ciò che fa una “staffetta”, trasportando in lungo e in largo per l’Italia (ma principalmente dal Sud al Nord) cuccioli e animali abbandonati o senza casa per poi affidarli ai loro adottanti già preaffidatari. Ed Elisabetta stava proprio facendo questo quando la sua vita (a 63 anni) e quella del collega volontario Federico Tonin (47 anni) è stata spezzata da un terribile incidente sulla A14 nella primissima mattina di ieri. Entrambi volontari, naturalmente amavano gli animali. (bolognatoday).