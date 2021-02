Emiliano “guru”: “Draghi dovrà imparare a fare il politico, scenda agli Inferi”

Michele Emiliano (Presidente Regione Puglia): “I ristori che prende La Mantia credo che siano importanti anche se non sufficienti a gestire la situazione. Gli chef stellati pugliesi non hanno mai riaperto, bisogna tenerli in piedi coi ristori. Bisogna di volta in volta imparare dagli errori. Le burocrazie, o Conte o Draghi, son sempre le stesse”.

E’ quanto riporta un articolo de La 7, dal titolo: “Il suggerimento di Michele Emiliano a Mario Draghi: “Dovrà imparare a fare il politico, scenda agli Inferi attraverso l’ascolto delle persone”.

