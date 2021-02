Governo Draghi, “il manfredoniano Prencipe allo Sviluppo economico”

Manfredonia, 08/02/2021 – (adnkronos) Nuovo giro di consultazioni, oggi e domani, per il premier incaricato Mario Draghi che nel frattempo è arrivato alla Camera. Ora per l’ex presidente della Bce è il momento delle risposte, dopo i colloqui dei giorni scorsi in cui ha ascoltato molto e parlato poco. Sul tavolo c’è dunque la ‘sintesi’ dopo le indicazioni delle forze politiche. Un perimetro che potrebbe chiarire l’orizzonte temporale dell’esecutivo e la natura della squadra. Se la scelta dovesse cadere su un tecnico, resta in pole position il nome di Rocco Bellantone, direttore del governo clinico del Gemelli e preside della Facoltà di Medicina della Cattolica di Roma, che darebbe garanzie sul fronte della competenza e delle capacità gestionali. E restando in questo ambito, ricorrente da giorni, c’è il nome di Marta Cartabia come potenziale Guardasigilli, Luciana Lamorgese confermata all’Interno. Per il Mef continua a circolare il nome di Fabio Panetta insieme a quelli di Dario Scannapieco e Lucrezia Reichlin. Potrebbe andare ad occupare la casella del Lavoro, Enrico Giovannini, allo Sviluppo economico potrebbe concorrere Andrea Prencipe, Rettore dell’Università Luiss Guido Carli. (adnkronos)

Andrea Prencipe (Manfredonia, 28 aprile 1968) è un economista e accademico italiano, rettore dell’Università Luiss Guido Carli. Diplomatosi presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Manfredonia, Andrea Prencipe si è laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Successivamente, ha conseguito il Master in Management dell’Innovazione presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, il Master in Technology Innovation Management e il Ph.D. in Science and Technology Policy Studies presso lo SPRU-Università del Sussex[. È stato Visiting Professor presso la Rotterdam School of Management, la BI School of Management, Oslo, e l’Imperial College Business School, Imperial College, Londra e Honorary Professor presso lo SPRU (Università del Sussex). È stato invitato come relatore presso Harvard Business School (Stati Uniti), London Business School (Gran Bretagna), Università del Michigan (US), Università di Oxford (Gran Bretagna), Università di Linköping (Svezia), Cass Business School della City University (Gran Bretagna).Dal 2015 al 2018 ha operato in qualità di Associate Dean della Luiss Business School e dal 2016 al 2018 ha ricoperto la carica di Prorettore Vicario della Luiss Guido Carli. Andrea Prencipe è stato nominato rettore dell’Università Luiss Guido Carli nel giugno del 2018. (fonte; wikipedia)