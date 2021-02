L’ascesa della fruizione dello streaming digitale

L’anno 2020 è stato segnato dall’epidemia di Covid-19, ciò ha costretto il mondo a rimanere confinato nelle proprie case per mesi. E così i ristoranti, le discoteche e le sale dello spettacolo come cinema, teatri e concerti, sono rimasti chiusi per prevenire la diffusione della malattia. Gli artisti non potendo più presentarsi sulla scena sono stati costretti ad annullare o rimandare le loro esibizioni. Alcuni settori hanno subito un forte calo del fatturato.

La conseguenza di questa azione è stata quella di rivelare la forza della tecnologia digitale, in particolare nel mondo dello spettacolo. Ma la domanda è se può esserci una nozione di copyright sui social network.

Covid-19, rivoluzione della scena digitale

In questi tempi difficili, per continuare a condividere qualche momento insieme nonostante questa chiusura generale alcuni artisti hanno scelto di aumentare le loro presenze sui social network per restare vicini ai propri fan. Di concerti improvvisati dal vivo ne sono stati osservati diversi nei nostri device, allo scopo di intrattenerci da casa.

Questo evento ha avuto l’effetto di aumentare la comunicazione tramite i social network e di conseguenza anche il nostro entusiasmo verso il mondo digitale.

Uno dei più grandi eventi trasmessi in diretta a livello mondiale su Facebook, Instagram e YouTube è stato eseguito da David Guetta a Miami sabato 18 aprile 2020. Questo concerto ha raccolto 128 milioni di dollari a beneficio del personale medico che ha contribuito in prima linea alla lotta contro il Covid-19.

Il live streaming è diventato uno strumento di marketing promozionale essenziale per gli artisti. Il distanziamento sociale ha decuplicato questo fenomeno.

Streaming live e copyright

Ma che dire dei diritti d’autore di questi artisti che con generosità ci hanno offerto questi momenti di connessa convivialità?

In effetti, ci sono più canali di remunerazione per i talenti, compreso il loro diritto d’autore. Più le loro opere d’ingegno vengono trasmesse in TV, radio e web tramite canali in streaming, più vengono pagate le persone che hanno partecipato alla realizzazione di questi video e/o contributi audio.

Youtube è la piattaforma di contenuti più utilizzata sul web. In media, la monetizzazione dei video pubblicati varia da $ 0,18 a $ 0,44 per 1.000 visualizzazioni. Ciò significa che se ci posizioniamo sulla fascia alta delle stime, 1.000.000 di visualizzazioni equivalgono a una remunerazione di 440 €. Queste cifre rimangono estremamente basse.

Ma concentriamoci nuovamente sul copyright. L’implementazione di misure di distanziamento sociale e quarantena a causa della pandemia di coronavirus sta trasformando le abitudini digitali degli abitanti di tutto il mondo, effetti i quali difficilmente avranno potere retroattivo.

Ma per quanto riguarda gli spettacoli in diretta trasmessi sui social media, siamo tutti compatti sul fatto che il web sia la più grande scena che possa esistere. Infatti grazie a piattaforme di streaming come Spotify, Soundcloud, Apple Music abbiamo la possibilità di ascoltare senza limiti la musica dei nostri artisti preferiti. Per questi canali esiste una remunerazione. Ma si possono ancora osservare molti spettacoli dal vivo sul web che non sempre consentono all’artista una remunerazione nonostante il numero di visualizzazioni che innescano sul web. Manca ancora una chiara legiferazione rispetto a tale fenomeno.

La nozione di copyright sui social network (che non esiste)

Dunque è assodato che il Web è diventato uno dei primi canali utilizzati per ascoltare musica e guardare spettacoli. Naturalmente, offrono a questi artisti l’opportunità di mostrare il loro lavoro. Ma questo nuovo canale non è utilizzato allo stesso modo di TV, radio, teatri, cinema. La nozione di copyright esiste in tutti questi canali, ma non per quanto riguarda le piattaforme di social media.

Non dovrebbe esserci una regolamentazione della remunerazione del diritto d’autore attraverso questa nuova forma di consumo d’arte e quella in modo sostenibile? Lo spettacolo digitale è davvero entrato nelle nostre vite per restare. Non sarebbe normale che i canali che utilizzano tutte le opere che creano un reale interesse per gli utenti di Internet concedano una remunerazione a chi le crea?

La domanda è sapere se lo spettacolo digitale merita una remunerazione di queste royalties.

Cosa rende così tanto di successo applicazioni come You tube, Facebook, Instagram, Tic Toc e altre? Ci piace soddisfare la nostra curiosità e osservare come vive l’altro, ma non solo. Gli artisti indipendentemente dal loro campo partecipano al traffico dei social network. Nuove immagini, video, testi e melodie invadono il web ogni giorno.

Gli artisti stanno prendendo il loro posto in questa nuova scena digitale senza raccogliere i diritti d’autore nonostante l’entusiasmo che suscitano. Ognuno di noi ha scoperto tanti artisti solo via web, Youtube, Instagram, Facebook, e attraverso i social network. Ciò significa che miliardi di opere diffuse sui social network ascoltate da miliardi di utenti di Internet non consentono la remunerazione del copyright dei loro creatori.

Questi giganti del web sono per la maggior parte aziende il cui fatturato è solo in crescita. Ad esempio, Facebook nel primo trimestre del 2020 ha raggiunto 17,74 miliardi di dollari di entrate (+ 18% rispetto all’anno precedente). Youtube, gli ha fatto guadagnare 4,79 miliardi di dollari di vendite. Bisogna riconoscere che parte di questo successo è dovuto all’arricchimento di contenuti portato dalle opere dei nostri talenti preferiti.

Ma il problema è che a partire dalla generalizzazione dell’uso del web, gli artisti di questo mondo, coloro che arricchiscono il web con le loro opere non sono remunerati per il loro lavoro e soprattutto per l’interesse che generano attraverso queste piattaforme.

I tempi sono maturi per iniziare a porsi qualche domanda in più nel nostro paese e non solo. (nota stampa)