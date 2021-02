Lezioni a distanza, protesta del Collettivo ‘Baleno’ per il ritorno nelle aule

Gli studenti del collettivo Baleno protestano contro il prolungarsi delle lezioni a distanza all’Universiàt. Lo fanno con uno striscione davanti all’Ateneo di Foggia accompagnato da un volantino sulla pagina facebook.

“Quasi un anno di pandemia e noi studenti universitari simo chiusi nelle nostre case a studiare come dei robot davanti al computer. Non siamo dei numeri seriali, siamo le menti che animano le università, siamo quelli che tengono in mano il futuro di questa terra rovinosa. Noi la muffa non la facciamo. Rivendichiamo la necessità di spazi di studio, ricerca, dibattito, socialità, distanziamento, disinfettante mascherine”.

Sul ritorno in spazi veri: “Vogliamo svegliarci la mattina e sapere che ci attende un luogo dove studiare in pace, vogliamo università e biblioteche funzionali. Siamo stanchi, di tutto si è parlato fuorché di università, non un vetro in plexiglas, non un banchetto volante. “Non sono dei bambini, potranno reggere, avranno pensato al Ministero e negli uffici dei rettori. E’ vero siamo adulti e come tali abbiamo sopportato finora, ma non ci stiamo più tutto il giorno davanti al computer. Pensate che dobbiamo nutrirci anche di corrente? Rivogliamo le voci, gli sguardi, la compagnia, abbiamo accettato le regole e siamo rimasti a casa, ma ora sembra che ci si stia adagiando senza risolvere. Noi ci abbiamo messo del nostro senza ricevere granché. Adesso lo spazio o ce lo date o ce lo prendiamo”.