Libri sulla pandemia. Le 15 lezioni di Edgar Morin (I parte)

Uno dei libri che merita di essere letto per capire il senso e la portata, direi antropologica, esistenziale e sociale di questa pandemia è certamente quello di E. Morin, dal titolo suggestivo “Cambiamo strada. Le 15 lezioni del coronavirus” (Raffaello Cortina Editore, Milano 2020).

Uscito a settembre scorso, ho avuto occasione di utilizzarlo nel corso di filosofia che ho tenuto nel I semestre alla Facoltà Teologica Pugliese di Bari appena concluso.

Il testo parte da una costatazione che l’Autore così fornula: “Il post-Coronavirus è inquietante tanto quanto la crisi stessa. Potrebbe essere sia apocalittico sia portatore di speranza. Molti condividono la sensazione che il mondo di domani non sarà più quello di ieri. Ma quale sarà?”

Molte sono le domande che questa pandemia sta ponendo a vario livello. “La crisi sanitaria, economica, politica e sociale porterà a una disgregazione delle nostre società? Sapremo trarre una lezione da questa pandemia che ha rivelato a tutti gli umani una comunità di destino strettamente connessa con il destino bioecologico del pianeta? Eccoci entrati nell’era delle incertezze”.

Già Bauman, aveva definito la nostra la società dell’incertezza, Ma ora tale periodo si è ulteriormente complicato e siamo entrati nell’era non tanto della complessità – categoria molto cara a Morin già dall’inizi degli anni Settanta, ma della ipercomplessità. Questo lo porta a dire che “L’avvenire imprevedibile è oggi in gestazione. Auspichiamo che sia per una rigenerazione della politica, per una protezione del pianeta e per un’umanizzazione della società: è tempo di cambiare strada”.

E, allora, perché ci sia un cambio di paradigma quali lezioni ci può offrire questa pandemia? Il filosofo e sociologo ultranovantenne parla di 15 lezioni. In questo primo articolo ne indichiamo le prime cinque.

La prima lezione è sulle nostre esistenze per chiederci come viviamo. Il dolore ci rende più pensanti e più inclini a riprendere in mano i grandi perché della vita. Scrive Morin: “Le costrizioni del confinamento hanno portato ciascuno di noi a interrogarsi sul proprio stile di vita, sui veri bisogni, sulle proprie aspirazioni, represse in coloro che subiscono una condizione chiusa tra casa e lavoro, dimenticate in coloro che godono di una vita meno asservita, e mascherate in genere dall’alienazione del quotidiano o rimosse nel divertissement pascaliano, che ci distoglie dai veri problemi della nostra condizione umana”.

La seconda lezione è sulla condizione umana. L’uomo ha frainteso il progresso, intendendolo come esercizio di indiscriminata padronanza. Riducendolo al solo progresso economico e tecnologico. Il virus ci ha spiazzati e ridimensionati. Scrive Morin: “La nostra fragilità era stata dimenticata, la nostra precarietà occultata. Il mito occidentale dell’uomo il cui destino è diventare “padrone e possessore della Natura” è crollato di fronte a un virus. Questo mito era già stato colpito al cuore dalla coscienza ecologista, che da alcuni decenni ha saputo dimostrare che più diventiamo padroni della biosfera più ne diventiamo dipendenti; più la danneggiamo più danneggiamo le nostre stesse vite”.

Ma la potenza della tecnoscienza non abolisce l’infermità umana di fronte al dolore e alla morte. “Siamo giocatori/giocati, possidenti/posseduti, potenti/deboli”. Ci troviamo di fronte al “paradosso per il quale la crescita della nostra potenza va di pari passo con la crescita della nostra debolezza”.

La terza lezione è sull’incertezza delle nostre vite. “L’epidemia e le sue conseguenze ci hanno portato, da alcuni mesi, una girandola di incertezze che durerà ancora. Incertezze sull’origine del virus, sulla sua propagazione molto disomogenea, sulle sue mutazioni, sui trattamenti, sul metodo giusto per difendersi da esso (confinamento, screening di massa, mascherine, tracciamento), sulla sua eventuale sparizione o sulla sua regressione allo stato endemico, sulle sue conseguenze politiche, economiche, sociali, nazionali, planetarie”.

Ciò ci spinge a riconoscere che, anche se celata o rimossa, l’incertezza accompagna la grande avventura dell’umanità, ogni storia nazionale, ogni vita “normale”. Perché ogni vita è un’avventura incerta: non sappiamo prima quello che saranno la nostra vita personale, i nostri amori, né quando sopraggiungerà, sebbene certa, la nostra morte. “Conosceremo senz’altro, attraverso il virus e le crisi che seguiranno, più incertezze di prima e dobbiamo attrezzarci per imparare a conviverci”.

La quarta lezione sul nostro rapporto con la morte. Da essere vista come una cosa lontana nel tempo e nello spazio, con la pandemia essa è diventata molto vicina. Personale e sociale. E’ ricomparsa come fatto collettivo che genera non solo paura e angoscia ma anche paralizza le nostre relazioni e le nostre azioni, cambia la prospettiva del futuro che da primessa pare essere pià un aminaccia. Scrive Morin, “La modernità laica aveva rimosso profondamente lo spettro della morte, che solo la fede dei cristiani nella risurrezione esorcizzava. In Francia come in Europa occidentale, settantacinque anni di pace e di crescente durata della vita avevano occultato una morte che riappariva soltanto per un certo periodo nelle famiglie in lutto”.

In definitiva, questa pandemia ci ha costretti, come voleva il grande filosofo Platone nel suo dialogo, il Fedone, a imparare tra le tante cose anche l’arte del “saper morire”, forse nella prospettiva di migliorare la nostra arte del saper vivere.

La quinta lezione è sulla nostra civiltà. A causa della pandemia, la nostra civiltà ipercapitalistica, fondamentalmente fondata sul consumo e sul superfluo, all’improvviso è stat aocme sospesa e ribaltata. A causa del confinamento, siamo stati costretti a essere “brutalmente reclusi all’interno dei nostri appartamenti e, a volte, ci ha spinti all’interno di noi stessi”. Abbiamo ridotto gli acquisti all’indispensabile, sperimentando come molto del superfluo fosse sembrato prima necessario. “Non potendo più obbedire alla pulsione di acquisto, abbiamo potuto percepire l’intossicazione consumistica che la nostra civiltà ha favorito. Riformando forzosamente il nostro modo di consumare, abbiamo spontaneamente preferito l’essenziale all’inutile, la qualità alla quantità, il durevole all’usa e getta”.

Una lezione di civiltà questa che ci porta a cambiare mentalità, ad alleggerire il nostro carrello della spesa e a rivedere il nostro rapporto con le cose e con i beni. Per arginare in tanti processi di mercificazione e di sfruttamento indiscriminato delle risorse.

E così una delle lezioni che questa pandemia ci sta offrendo, volendo parafrasare il titolo di un altro libro famoso di Bauman del 2011 edito da Laterza, è che forse è arrivato il tempo nel quale certe vite non ce le possiamo più permettere (fine prima parte).