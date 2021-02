Manfredonia, “segnalate richieste di ingresso in casa per lettura gas”

Manfredonia, 08/02/2021 – (radiomanfredoniacentro) “Ci sono stati segnalati nella giornata odierna dei tentativi di ingresso in casa per “lettura del gas”: queste persone si presentano direttamente dietro la porta di casa per chiedere la lettura del contatore del gas. Abbiamo contattato i gestori del gas della nostra città e ci hanno confermato che al momento, causa Covid, ogni attività di lettura che preveda l’ingresso in casa è SOSPESA, quindi queste persone evidentemente hanno altre intenzioni nel varcare la soglia di casa. Prestate la massima attenzione!” (radiomanfredoniacentro)