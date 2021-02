Per il riscaldamento residenziale ci sono tante possibili soluzioni. Alcune di queste possono essere magari troppo costose, mentre altre possono permettere di calmierare la spesa ma a fronte di una scarsa efficienza a livello energetico. Di conseguenza, è fondamentale capire, prima di fare una scelta definitiva, quale prodotto potrebbe essere davvero più idoneo alle proprie esigenze sotto tutti i punti di vista.

Al riguardo c’è da dire che le stufe e termostufe a pellet sono davvero un ottimo compromesso tra il costo e l’efficienza energetica specie se la scelta cade sui sistemi di riscaldamento che sono di ultimissima generazione. Nella scelta di un sistema di riscaldamento a pellet il professionista, e quindi il tecnico specializzato, deve essere sempre la figura di riferimento. In quanto ci consiglierà il sistema migliore anche e soprattutto in base a quelle che sono le caratteristiche strutturali e le dimensioni dell’abitazione.

Quando conviene acquistare una stufa alimentata a pellet

E questo perché la stufa a pellet è un sistema di riscaldamento che immette nell’ambiente il calore generato per irraggiamento e per convezione. E quindi è ideale per il riscaldamento di piccoli ambienti e, in generale, di singole abitazioni dove, tra l’altro, non è già presente un impianto di riscaldamento.

Rispetto alla termostufa, la stufa alimentata a pellet, generando il calore per irraggiamento e per convezione, non è infatti ideale per i grandi ambienti sebbene i sistemi di nuova generazione, tramite le canalizzazioni, siano comunque in grado di direzionare l’aria calda anche verso le stanze adiacenti. In particolare, le migliori stufe che sono alimentate a pellet permettono di gestire in maniera del tutto indipendente anche fino a ben tre canalizzazioni.

Quando conviene invece acquistare una termostufa alimentata a pellet

Per le termostufe a pellet, collegate all’impianto di riscaldamento che è già presente in un’abitazione, la produzione di calore è decisamente più costante e soprattutto più omogenea. E quindi si tratta di un sistema di riscaldamento che, ideale per i grandi ambienti, presenta pure il vantaggio di occupare davvero poco spazio.

Rispetto alla stufa, inoltre, con la termostufa alimentata a pellet c’è la possibilità di produrre anche acqua calda sanitaria. E questo perché la stufa è un sistema di riscaldamento ad aria, mentre la termostufa a pellet, collegata per esempio ad un impianto di riscaldamento già presente con i termosifoni, garantisce il riscaldamento ad acqua con una conseguente distribuzione del calore decisamente più funzionale e più efficiente a livello energetico.

Incentivazioni conto termico con le stufe e con le termostufe alimentate a pellet

Ed il tutto fermo restando che per la stufa come per la termostufa a pellet, l’investimento effettuato può beneficiare delle incentivazioni di legge vigenti. Ovverosia quelle legate al cosiddetto conto termico. In particolare, entro i termini e con le modalità previste, la richiesta per il conto termico, da parte di un privato cittadino, deve essere trasmessa al Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. che è una società per azioni italiana interamente controllata dal MEF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze. (nota stampa).