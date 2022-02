Accordo Foggia-UniFg: quando la cultura incontra lo sport

Foggia, 8 febbraio 2022, (Foggiacalciomania.com) – Il Foggia e l’UniFg, quando cultura e sport vanno a braccetto. Il club rossonero con una nota stampa presenta la partnership tra club e università: “Il Settore giovanile del Calcio Foggia 1920 è lieto di comunicare che è stata firmata la Convenzione con l’Università degli Studi di Foggia per l’attivazione di tirocini e stage curriculari presso le nostre strutture e in collaborazione con il nostro staff tecnico. Tutti gli studenti e le studentesse universitari, che hanno nel loro piano di studi la possibilità di svolgere periodi di tirocinio, potranno presentare la loro candidatura inviando una e-mail a: segreteriagiovanili@calciofoggia1920.net Inoltre, potranno usufruire della convenzione anche coloro che devono fare raccolta dati per la stesura di tesi di laurea, dottorato o per ricerca scientifica”. (Foggiacalciomania.com)