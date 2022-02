Arrivato il catamarano Santa Lucia: collegherà Termoli alle Tremiti

Isole Tremiti (Foggia), 08/02/2022 – (termolionline) Il catamarano si chiama Santa Lucia, di proprietà della famiglia Aponte, titolare della Navigazione Libera del Golfo.

Si chiama Santa Lucia in onore della prima nave della Nlg, che iniziò la spola tra Termoli e Tremiti, la Santa Lucia Luntana, che partì per il suo primo viaggio verso le Diomedee nel 1972, giusto 50 anni fa, per questo importante traguardo la compagnia ha voluto ricordare quella nave.

Il Catamarano appena arrivato, prima di cominciare il servizio attivo, avrà delle pratiche burocratiche da smaltire, poi dovrà fare delle prove di attracco alle Isole Tremiti e anche qualche lavoro di manutenzione e se non ci saranno ritardi ci assicurano massimo un mese e mezzo, l’imbarcazione potrà iniziare la corsa verso l’arcipelago foggiano. La stessa è in grado di portare 550 passeggeri a bordo e 50 veicoli, è lunga 58 metri, larga metri 16,50, la sua stazza è di 2312 tonnellate e viaggia ad una velocità di 30 nodi. (termolionline)