Fino a 670 euro in meno sulle bollette: chi può richiedere lo sconto

Foggia, 08/02/2022 – (ilgiornale) I cittadini italiani affetti da peculiari problemi di salute rientrano in una determinata categoria per la quale sono previste delle agevolazioni, spesso e volentieri non note ai diretti interessati.

A poter beneficiare di tali agevolazioni sono quei cittadini che necessitano di un costante utilizzo di specifici macchinari elettromedicali, che spesso causano un grande consumo di energia elettrica. Gli sconti applicati possono andare da un minimo di 180 euro fino a un massimo di 670.

Per presentare domanda non serve produrre un Isee, ma è sufficiente un certificato rilasciato da Asl. Oltre al “Modulo B” risulta necessario allegare un documento che comprovi non solo le gravi condizioni di salute ma anche la necessità di utilizzare speciali dispositivi elettromedicali, carrozzine elettriche o sollevatori. Basandosi sulla situazione in essere del richiedente, sarà direttamente la Asl a indicare la tipologia dei macchinari e le ore di utilizzo degli stessi. Oltre a tali dati, bisogna inserire informazioni presenti sulle bollette elettriche, quali il codice Pod e la potenza di erogazione della fornitura. (ilgiornale)