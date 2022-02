Manfredonia, forte vento di burrasca: rimozione di alberi e rami caduti

Nei casi di particolare pericolo per la viabilità e l’incolumità dei cittadini sono prontamente intervenuti operatori specializzati della Protezione Civile comunale e della P.A.S.E.R. Manfredonia , come accaduto in Via Michele Magno e Via Santa Restituta per la messa in sicurezza e rimozione di alberi e rami caduti. Le forti raffiche di vento di burrasca, annunciate ieri dall’allerta meteo, nel pomeriggio hanno creato qualche disagio in città. L’Amministrazione comunale continua a monitorare costantemente la situazione per tutta la durata dell’allerta meteo (sino alle ore 11 di domani mattina), pronta ad intervenire in caso di necessità”.