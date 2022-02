Massimo Ciuffreda: “Cercasi discontinuità”

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 8 febbraio 2022 – “Durante la campagna elettorale la parola discontinuità è stata sicuramente una delle più utilizzate. Tutti i candidati sindaci hanno affermato, con veemenza, di voler recidere ogni forma di collegamento con il passato per dare un’ impronta diversa al proprio operato, compreso chi le elezioni le ha vinte. Ovviamente la discontinuità non la si può pretendere nell’adozione di quegli atti, cosiddetti, “dovuti”, ovvero quelli che determinano scelte ininfluenti sull’ andamento amministrativo, ma si impone necessaria nell’adozione di quegli atti che coinvolgono il personale della macchina amministrativa, poiché è con queste scelte che si attua quell’ indirizzo politico non trascurabile”. Così Massimo Ciuffreda, consigliere di opposizione di Manfredonia riguardo all’operato dell’amministrazione comunale targata Rotice.

“A tal riguardo, Il Sindaco ha emanato due decreti, vale a dire il n. 2/2021 (proroga funzioni ai dirigenti ad esclusione di quella di vice segretario “eliminando di fatto questa figura”) e il n. 4/2022 (attribuzione della funzione di Vice Segretario alla dott. Distante), che lasciano a dir poco sgomenti. Segnatamente il Sindaco non solo non ha dato un taglio netto con il passato, avendo, col decreto n. 2/2022, confermato tutti gli incarichi ai dirigenti quasi pari pari al passato ed eliminato la figura del Vice Segretario ma, addirittura, col decreto numero 4/2022 ha attribuito la funzione di Vice Segretario alla dottoressa Distante, alla quale, ovviamente, proprio in continuità col passato, sarà riconosciuta una remunerazione più alta per l’indennità di nuova funzione”, aggiunge Ciuffreda.

“Ovviamente ci si chiede se davvero questo modus operandi può essere considerato espressione di quella idea di discontinuità tanto proclamata!? Davvero si può credere che siano questi i segnali da dare alla città rispetto ad un nuovo modo di fare?Cosa si cela dietro la conferma della nomina della dottoressa Distante alla direzione del settore economico (la quale, giova ricordare, è un capo servizio) e la ulteriore attribuzione, alla medesima, della funzione/carica di Vice Segretario? Perché il Sindaco all’atto del suo insediamento ha dapprima eliminato la figura del Vice Segretario e oggi la istituisce nuovamente affidandola (seppur temporaneamente) a chi ricopre un ruolo di alto livello senza esser nemmeno vincitrice di concorso??”

“La risposta è nota a tutti gli addetti ai lavori, cosa abbia spinto il Sindaco Rotice ad effettuare tale scelta un po’ meno.Speriamo siano solo coincidenze, e che tale scelta sia rivista sia per i costi aggiuntivi che per il metodo che non da sicuramente un taglio con le precedenti amministrazioni.Inoltre a chi redige questi atti consiglio un po’ di attenzione in più, infatti nella 159/2021 non vi sono riferimenti a posizioni di cui riconoscimento lavorativo ma ben altro. Insomma un decreto sindacale che non va affatto nella direzione della discontinuità”, conclude il consigliere di opposizione .

Link allegati:

– Decreto n4_2022

– DELGC15917112021