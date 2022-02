Olimpiadi Pechino 2022: L’Italia è oro nel curling

(La Gazzetta dello Sport – gazzetta.it) – 08/02/2022 – È oro. Stefania Constantini e Amos Mosaner vincono il torneo di doppio misto di curling battendo nella finalissima 8-5 la Norvegia. È la prima storica medaglia a cinque cerchi per l’Italia in questa disciplina, olimpica con le gare a squadre già nel 1924 e poi dal 1998 fino ad oggi, mentre il doppio misto è in cartellone solo da Pyeongchang.

BREAK – Gli azzurri sono stati nettamente i più forti del lotto, vincendo tutte e 11 le partite effettuate, le nove del girone eliminatorio, la semifinale e la finale. Nell’atto conclusivo non c’è stata storia. L’Italia ha fatto il break decisivo tra il secondo e il quarto end e poi ha gestito il vantaggio, avendo la meglio sulla coppia Nedegrotten-Skaslien, rivestitisi di bronzo nel 2018. Stefania Constantini ha 22 anni, vive a Cortina e fino al mese scorso era commessa in un negozio di abbigliamento. Mosaner ha 26 anni e vive a Cembra, piccolo paese trentino dove il curling è una religione.