The Sun: “Mafia foggiana la più brutale d’Italia”, Morra: “Ha ragione”

Foggia, 08/02/2022 – “Quello è il titolo dell’articolo di uno dei giornali più importanti al mondo, il britannico The Sun. Il quotidiano definisce la mafia foggiana “la più brutale d’Italia” e dedica al tema un lungo reportage, in cui non manca di sottolineare la cruda ferocia della mafia foggiana stessa, la sua tremenda violenza. E pensare che da noi, dove questa mafia è nata e si è sviluppata, se ne sente parlare ben poco. Purtroppo, come sappiamo, il Sun ha ragione. E serve a poco lamentarsi della brutta immagine che ha il nostro Paese all’estero, a causa delle mafie. Anziché lamentarsi, bisognerebbe promuovere in casa nostra una cultura reale dell’antimafia, utile a liberarci da questi mali che continuano ad affossare i nostri territori, costringendo i giovani ad emigrare perché qui da noi non ci sarebbero occasioni di permanenza positiva.

Per fortuna, però, anche a Foggia ed in provincia, sempre più cittadini si stanno ribellando alla dittatura della criminalità organizzata: denunciano, manifestano, chiedono più legalità come singoli o riuniti in associazioni. Sono semplici cittadini, ma anche imprenditori, commercianti, che hanno cominciato a riunirsi per fronteggiare l’emergenza mafiosa, per denunciare senza lasciare solo chi subisce la pressione mafiosa. Non è ancora sufficiente, ma è un inizio da valorizzare, perché fa ben sperare. Bene che il Sun parli della mafia foggiana. Auspicabile che lo facciano anche altri. Non saremo di certo noi a chiedere il “silenzio” su questi temi. Nel frattempo continuiamo a lavorare affinché le storie positive divengano preponderanti e non si possa fare a meno di raccontarle, quando si parla di questi temi. Forza”.

Lo riporta il presidente della Commissione parlamentare antimafia e senatore M5S Nicola Morra.