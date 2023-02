Carnevale di Manfredonia, Matilde Brandi madrina della prima Gran Parata

Volto noto e amato della tv e dello spettacolo, Matilde Brandi esordisce nel 1990 come ballerina nella trasmissione Club 92 e tra il 1991 e il 1992 acquista molta popolarità partecipando allo in show di Rai 1 Fantastico. Nelle due annate successive fa parte del corpo di ballo di Buona Domenica, dove poi conquista il ruolo di prima ballerina. Nel 1998 esordisce come conduttrice del programma musicale Super.

Continua a partecipare come ballerina a diversi programmi tra cui Domenica In e Francamente me ne infischio. Nel 2003 conduce su Rai 1 la prima edizione del programma L’anno che verrà. Nel 2008 presenta la decima e ultima edizione di Scommettiamo che…? e negli anni successivi si divide tra teatro e televisione. Nel 2015 torna su Rai 1 partecipando come concorrente al talent show Si può fare!, dove arriva seconda. Nel 2020 prende parte alla quinta edizione del Grande Fratello VIP.