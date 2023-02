Foggia, Forza Nuova contro la ‘sanità malata’

Foggia, 8 febbraio 2023 – Si riporta di seguito la nota diffusa da ‘Forza Nuova Foggia’:

Forza Nuova fuori dagli Ospedali cittadini per protestare contro la “strage continua e volontaria”, questa è il nome dato all’iniziativa del movimento, perché solo così può essere definito il dramma che colpisce tantissimi italiani quando hanno la sventura di varcare la soglia di una struttura sanitaria. Tanti entrano in ospedale con una patologia per poi uscire con un batterio o un virus che lo ammala o lo uccide.

L’Italia è il paese al mondo con il più alto tasso di infezioni ospedaliere, i colpevoli vanno cercati ed individuati nei politici, nei dirigenti sanitari e nell’OMS che punta a livellare gli standard sanitari nel mondo per offrire alla Case farmaceutiche più profitti.

Prima del covid le vittime per infezioni ospedaliere erano 15mila all’anno, mentre oggi si contano circa 100mila casi per anno. Cooperative e aziende inadeguate, operatori impreparati si adoperano con standard di pulizia bassi, dovuti alle gare d’appalto al massimo ribasso, dove il ribasso non è solo economico ma anche qualitativo.

Forza Nuova ha quindi deciso di intraprendere questa campagna su tutto il territorio nazionale al fine di tutelare i milioni di italiani che oggi rischiano di essere vittime innocenti di una strage silenziosa.

FORZA NUOVA CON IL POPOLO PER IL POPOLO