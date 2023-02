La biancheria da letto giusta per ogni stagione dell’anno

Scegliere la biancheria da letto giusta in base alla stagione dell’anno non è di certo difficile, eppure sono ancora diverse le persone che non prestano sufficiente attenzione a questo aspetto. Sappiamo tutti d’altronde che la qualità del sonno dipende dalla tipologia di materasso e di guanciale che scegliamo, ma solo in pochi sanno che anche la biancheria da letto è fondamentale da questo punto di vista. Utilizzare quella giusta in base alla stagione dell’anno è importante per evitare di sudare o al contrario di avvertire troppo freddo durante la notte, per una qualità del sonno che sia veramente ottimale.

Vediamo allora insieme quali sono i complementi per il letto da scegliere in ogni periodo dell’anno.

La biancheria da letto giusta per l’inverno

Nei mesi più freddi e dunque nella stagione invernale l’obiettivo principale deve essere quello di stare al caldo, anche perché in camera da letto la temperatura non dovrebbe mai superare i 18°-19°C. Le opzioni dunque sono sostanzialmente due: la classica trapunta oppure il copripiumino. La prima è senza dubbio più decorativa, perché ha un impatto estetico che non si può nemmeno paragonare a quello del classico piumino, indipendentemente da quanto bello possa essere il sacco. Se andiamo a vedere nel catalogo di Ferò, possiamo trovare delle eleganti trapunte matrimoniali in misto seta o in raso di cotone che sono veramente favolose. Queste possono rivelarsi la scelta azzeccata per il periodo invernale, perché permettono di stare al caldo durante la notte e nel contempo rendono la stanza esclusiva ed elegantissima.

In alternativa, come abbiamo detto, si può utilizzare il classico piumino con il suo sacco. Il contro di tale soluzione sta nell’impatto estetico che è leggermente meno accattivante rispetto a quello della trapunta ma soprattutto nella scomodità legata al rifare il letto. Quando infatti il sacco deve essere cambiato, non è proprio facilissimo inserire il piumone in quello nuovo.

La biancheria da letto giusta per l’estate

In estate è sicuramente più facile fare il letto, perché le temperature sono più alte e dunque ci si copre il meno possibile anche durante la notte. La scelta della biancheria per il letto però non deve essere sottovalutata, perché se si utilizzano delle lenzuola scadenti il rischio è quello di patire il caldo davvero tantissimo e svegliarsi al mattino completamente sudati. È dunque importante, prima di tutto, scegliere delle lenzuola che siano di qualità e realizzate con tessuti naturali come quelle presenti nel catalogo di Ferò che sono in lino, cotone o seta.

In secondo luogo, bisogna considerare che le lenzuola da sole non sono mai belle da vedere sul letto. Si può dunque aggiungere, a scopo decorativo ma non solo, un bel copriletto in filato leggero come il cotone che oltre ad avere una funzione estetica può rivelarsi utile nelle notti un po’ più fresche o quando si accende il climatizzatore.

Il copriletto è una soluzione ideale anche per le mezze stagioni, perché non è né troppo pesante né troppo leggero e vale dunque la pena averlo sempre a disposizione. (nota stampa).