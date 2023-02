Monte Sant’Angelo. “Neve e ghiaccio”, sindaco: “Domani scuole chiuse”

(nota stampa sindaco di Monte Sant’Angelo). Oggi sono caduti circa 10 centimetri di neve.

La squadra di Protezione civile, attiva sin dal mattino, ha affrontato una situazione non semplice.

Ai nostri 2 spazzaneve comunali poi si sono aggiunti – per le strade di loro competenza – quelli provinciali (sulla SP55 Macchia-Monte, SP56 per Pulsano e SP144 per la Foresta) e quello dell’ANAS sulla SS89 per Mattinata e SS272 per San Giovanni Rotondo.

Preziosissimo anche il sostegno della Picon e dell’UGR27 per lo sgombero neve e con i mezzi spargisale nelle strade secondarie.

Le basse temperature e l’allerta meteo ci impongono di regolare il traffico e stare attenti alla sicurezza e quindi ho appena firmato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì 9 febbraio.

E domani, alle prime luci dell’alba, torniamo tutti operativi.

Grazie a tutti per la collaborazione e l’impegno e ne approfitto per fare un appello ai miei concittadini: mettetevi in auto solo se equipaggiati con gomme invernali o catene”.