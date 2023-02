Rambaudi sul Foggia di Gallo: “Lo seguo sempre, squadra che gioca un bel calcio”

Foggia (Fg), 8 febbraio 2023, (tuttomercatoweb.com) – Continuano ad arrivare elogi per il Foggia di Fabio Gallo. Dopo la vittoria sul Pescara e il pari contro la Gelbison ad omaggiare i Satanelli oggi al quarto posto del Girone C ci ha pensato Roberto Rambaudi, ex attaccante del club nel periodo in cui Zdenek Zeman dette vita a ‘Zemanlandia’:

“Lo seguo sempre – spiega a Ilsipontino.net – e mi sta piacendo molto quest’anno. È una squadra che è ben messa in campo e gioca un buon calcio. Con la Gelbison, però, è mancato qualcosa per portare a casa i 3 punti.

Non mi è piaciuta la sostituzione di Peralta, avrei preferito lasciare in campo perché avrebbe potuto accendere la luce da un momento all’altro, e la performance di Iacoponi. Il gol preso era evitabile. Il Foggia poteva vincere questa partita ma nonostante il pareggio ha dimostrato carattere”. (tuttomercatoweb.com)