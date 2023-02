Regionali Lazio: c’è anche una candidata nata a Monte Sant’Angelo

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 08/02/2023 – rainews.it Nel Lazio, oltre alla candidature di Francesco Rocca (centrodestra), Alessio D’Amato (Pd e Terzo Polo) e Donatella Bianchi (M5s) ci sono altre due candidature, quella di Rosa Rinaldi e di Sonia Pecorilli.

Rosa Rinaldi

Sindacalista, esponente di Rifondazione Comunista dal 1993, Rosa Rinaldi è la candidata di Unione Popolare alla presidenza della Regione Lazio. Nata nel 1955 a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, Rinaldi nel 2000 entra a far parte della direzione nazionale della FIOM e nel 2003 diviene vicepresidente della provincia di Roma.

Il 18 maggio 2006 entra a far parte del secondo governo Prodi, sottosegretaria al Ministero del Lavoro, incarico che manterrà fino alla caduta del governo nel gennaio 2008. Candidata alla Camera alle elezioni politiche del 2008 con La Sinistra l’Arcobaleno, non è eletta a causa del mancato raggiungimento della soglia di sbarramento da parte della lista. Alle elezioni politiche del 2022 viene candidata al Senato per Unione Popolare, ma non viene eletta a causa del mancato raggiungimento dello sbarramento da parte della lista.

“Ho accettato la candidatura, con spirito di servizio, – ha spiegato Rinaldi in un’intervista – perché penso ci sia bisogno di tutt’altra politica che abbia, per esempio, l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e sia capace di contrastare i danni compiuti. Penso, un mio pallino, che occorra una gestione dei rifiuti che operi per il recupero e il riuso delle materie, su cui innestare vere e proprie politiche di innovazione”. Tra le priorità del programma ci sono “la sanità, i trasporti e il diritto alla casa”, altri ”pilastri” la salvaguardia dell’ambiente e la lotta alle diseguaglianze.

A sostenere la candidatura di Rinaldi un’unica lista del movimento fondato dall’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Capolista è Beatrice Gamberini, segue Matteo Masum. Tra gli altri candidati Silvia Benedetti, Stefania Alessandrini, Gianni Ammendola, Barbara Cacchione, Giulia Calò e Elisabetta Canitano. rainews.it