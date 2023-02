Sanremo 2023, Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato”

SANREMO, 08/02/2023 – (rainews.it) Gianluca Grignani è in gara al 73° Festival di Sanremo con il brano “Quando ti manca il fiato”. Il cantautore elettrico torna sul palco del Teatro Ariston dopo averlo calcato per 6 volte in gara e 2 volte in qualità di ospite.

“Quando sono venuto a Sanremo la prima volta ascoltavo tutti, ero un ragazzo che si difendeva, ora sono gli altri che si devono difendere da me, ho dato un decimo di quello che potevo dare. Io sono fortunato, la mia partecipazione è stata considerata obsoleta ma ho tanto da dare. Ho scelto di partecipare perché ho la certezza che la mia musica c’era e aveva un futuro, per questo sono andato avanti per la mia strada, prima non c’era quello che facevo io. Io sono il mio futuro” ha spiegato. rainews.it