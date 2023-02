Sanremo, le ‘scuse’ di Blanco: “Rido. Non sono come volete, ma finalmente sono me stesso”

SANREMO, 08/02/2023 – (di Maria Rita Graziani Agenzia DIRE) Blanco chiede scusa per il suo comportamento al Festival di Sanremo in un post su Instagram. Il cantante ieri è tornato sul palco dell’Ariston insieme a Mahmood per intonare ‘Brividi’, brano vincitore della scorsa edizione della kermesse. Grande ovazione, baci, abbracci, commozione. Tutto come da copione, liscio.

Il cantante riappare poi a serata inoltrata per intonare la sua nuova canzone ‘L’isola delle rose’. Qualcosa però va storto, l’audio dell’auricolare di Blanco a quanto sembra non si sente, e così il giovane decide di prendere a calci fiori e vasi presenti sul palco dell’Ariston, tra i fischi del pubblico. Oggi in conferenza stampa Amadeus ha dichiarato che sapeva che Blanco avrebbe fatto qualcosa di particolare sul palco: “Era previsto che dovesse dare un calcio alle rose, mi era stato detto che poteva coricarsi, rotolarsi, che avrebbe fatto qualcosa di particolare”. Ma la performance poi è sfuggita di mano.

LE SCUSE DI BLANCO PER AVER DISTRUTTO I FIORI SUL PALCO DI SANREMO

“Chiedo scusa alla città dei fiori”, recita il post Instagram che oggi Blanco ha pubblicato sul suo profilo, scusandosi per l’accaduto. Ad accompagnare le sue parole l’immagine di un taccuino con una poesia dedicata all’Ariston: “Mi hai visto fragile come un bimbo… Mi hai insegnato a correre e sono caduto, mi sono rotto la faccia e piango… Rido. Non sono come volete, ma finalmente sono me stesso”, alcuni delle frasi nella ‘poesia di scuse’ al festival. www.dire.it