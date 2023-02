StatoQuotidiano, 8 febbraio 2023. Foggia come un grande cantiere per i progetti finanziati dal Pnrr. Fra questi lo stadio comunale Pino Zaccheria, per cui il Comune di Foggia, con riferimento all’intervento “Ristrutturazione e ammodernamento dello stadio comunale Pino Zaccheria”, è risultato beneficiario di un contributo complessivo pari a € 2milioni e 750mila.

Il progetto è stato redatto a marzo 2022. Sul merito dei lavori che si andranno a eseguire, dalla sicurezza all’impianto di illuminazione alle strutture in muratura, poco si sa. Non foss’altro, in ogni caso, per la sua collocazione al centro di una città che dagli anni ’30 è molto cambiata, l’ammodernamento risulta necessario secondo gli esperti. Il piano è molto dettagliato e l’iter per arrivare al progetto definitivo non semplice. Ha infatti tenuto banco la questione dell’agibilità dello Zaccheria con capienza a 11.318, approvata dalla Commissione di Vigilanza solo a settembre 2021, dopo uno stop a poco più di 5mila.

Dunque progettato, candidato, finanziato, ora si tratta di partire con i lavori anche dopo la sostituzione del Rup. Il termine per la presentazione delle offerte di gara è scaduto il 30 gennaio 2023.