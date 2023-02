StatoQuotidiano, Manfredonia (Fg), 8 febbraio 2023 – “Volevo sottoporre a StatoQuotidiano una problematica riguardante la sanità, affinché il diritto alla salute non diventi diritto di pochi, ma essendo un diritto sancito dalla nostra carta costituzionale è un diritto di tutti e non di pochi”.

Inizia così la segnalazione della lettrice Roberta (nome di fantasia) a StatoQuotidiano riguardante un’esperienza negativa avuta per ottenere una ‘semplice’ risonanza magnetica.

“Lo sto notando personalmente perché sto avendo un’esperienza negativa. Per poter prenotare una risonanza magnetica ho perso un’intera settimana per chiamare tutti gli ospedali, tutti i poliambulatori e tutte le strutture convenzionate con l’Asl come Manfredonia, Foggia, Cerignola, San Severo. Insomma tutti i tempi di attesa per una risonanza magnetica sono lunghissimi, in qualsiasi struttura della provincia, mai prima di aprile”, sottolinea ‘Roberta’, molto contrariata, a StatoQuotidiano.

“Ho bisogno di una risonanza magnetica in tempi brevi, essendomi fatta male alla caviglia agli inizi di gennaio, vorrei capire che problema ho ai legamenti e sono stata costretta a rivolgermi a delle strutture private.

Anche qui bisogna aspettare una settimana, dieci giorni circa. Si tratta di un libero mercato a tutti gli effetti, il prezzo per una risonanza magnetica va dai 100 ai 180 euro mai al di sotto”, conclude la lettrice ‘Roberta’.