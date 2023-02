Valente: “Il Sindaco usa Energas per distogliere l’attenzione dai suoi tanti problemi”

E quando parliamo di battaglia, vorrei far presente che la stessa è stata sancita e rafforzata da un referendum nel 2016, di cui il nostro primo cittadino evidentemente spesso dimentica il risultato, poiché ogni due per tre chiama a raccolta associazioni e liberi cittadini chiedendo loro di pronunciarsi sull’impianto. In realtà, ed è bene chiarirlo una volta per tutte, l’intera collettività si è già chiaramente espressa sull’Energas, bocciando l’impianto. E l’assise comunale di Manfredonia ha ribadito la volontà della città lo scorso 17 febbraio 2022 nel corso di un Consiglio monotematico urgente.