Bancari. Contratto nazionale, ok Foggia con il 99.9%. Daniele Ginese "Atto epocale" - immagine in allegato, fonte fabi

Foggia. Passa con il 99,9% dei consensi la proposta di accordo votata oggi a Foggia. A commentare il testo, chiuso lo scorso 23 novembre, e a rispondere alle domande dei lavoratori c’era il segretario nazionale Fabi Daniele Ginese, affiancato da Barbara Corradini alla presidenza dell’assemblea.

«Un contratto epocale, in cui sono state raggiunte tutte le fondamentali richieste ritenute dal tavolo sindacale, irrinunciabili sia per la parte economica sia per le tutele e garanzie a favore delle lavoratrici e lavoratori del settore – ha commentato Ginese – Tutele e garanzie atte a presidiare il presente e il futuro della categoria.

Un Contratto che pone attenzione anche alla clientela attraverso il presidio delle indebite pressioni per la vendita di prodotti assicurativi e bancari facendo rientrare a pieno titolo nel Ccnl l’accordo del 2017 sulle politiche commerciali vincolando tutti i gruppi bancari e le banche al rispetto dello stesso. Rilievo particolare anche al fondamentale compito della cabina di regia. Plauso anche al senso di responsabilità e unità del tavolo sindacale» ha concluso il segretario nazionale.