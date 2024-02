MANFREDONIA (FOGGIA) – Il programma della 70ª edizione del Carnevale città di Manfredonia 2024 | Comune di Manfredonia

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO

Ore 11.00 – ITST Manfredonia c/o Info Point Piazzetta Mercato

MANGIAMECE A CIAMBOTTE

Cooking show a cura degli chef e studenti dell’IPEOA “Michele Lecce” sede di Manfredonia con la partecipazione delle Istituzioni Scolastiche della città. Presenta: Stefania FORTUNATO

Ore 19.00 – Palazzo dei Celestini, Auditorium Cristanziano Serricchio

Presentazione programma 70a edizione del Carnevale di Manfredonia con la partecipazione delle Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita VACCARELLA, la Banda musicale e le Majorettes dell’I.C. Giordani –

De Sanctis. Presentano: Chiara CARPANO e Stefania FORTUNATO

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO

Ore 19.00 – LUC “La Bottega di Ze Pèppe”

CARNEVALE SENZA BARRIERE “L’ALLEGRIA SIAMO NOI”

Veglione mascherato con le associazioni: ANFFAS, Associazione Pesca senza barriere, Casa Famiglia Speranza, Casa Famiglia Don Mario Carmone, Centro Diurno Airone, Delfino Manfredonia, Polo Socio Sanitario le Rondinelle, UAL, Centri

Polivalenti “Matteo Tricarico”. Con il contributo di: PASER, ANC, Croce Rossa Italiana

In collaborazione con Party con Gheghè, animazione musicale a cura di Vincenzo e Maria D’ORIA

Ore 20.30 – Via Santa Maria delle Grazie

GIOVEDÌ GRASSO ALLA SOCIA “SANTA MARIA”

Musica, maschere e balli a cura di: Via Tre Grazie, Distilleria Organica e Perbacco

Ore 20.30 – Piazzetta del Daino, Siponto

GIOVEDÌ GRASSO ALLA SOCIA “MINAMI”

Musica, maschere e balli a cura di: Minami Restaurant & Lounge

VENERDÌ 2 FEBBRAIO

Ore 20.00 – LUC “La Bottega di Ze Pèppe”

LA REGINETTA DEL CARNEVALE

Concorso di bellezza per la selezione della Reginetta e delle Miss del Carnevale

Evento organizzato dall’Associazione La Fenice

Presentano: Gabriella SPAGNUOLO e Matteo ROBUSTELLA

SABATO 3 FEBBRAIO

Ore 18.00 – RSSA Stella Maris, Siponto

ALLEGRIA SENZA TEMPO

Animazione e balli in collaborazione con Rita e Alex NonSoloLive

DOMENICA 4 FEBBRAIO

Ore 09.00 – Centro Nautico Sportivo “Il Mandracchio”

CARNEVÉLE

Seconda edizione della regata a colori del Carnevale di Manfredonia. L’evento sportivo è organizzato da SSD Gargano Sailing Team

Ore 18.00 – ASP SMAR Casa di Riposo Anna Rizzi

SOCIA “LE PANTERE GRIGIE”

Animazione e balli in collaborazione con Rita e Alex NonSoloLive

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO

Ore 17.00 – LUC “La Bottega di Ze Pèppe”

CARNEVALE IN… MOSTRA

Esposizione di fotografie, video, costumi di Carnevale, manufatti di cartapesta sipontina

Ore 19.00 – Piazzetta Mercato

GIOVEDÌ GRASSO ALLA SOCIA “IN PIAZZETTA”

Musica, maschere e balli a cura di: In Piazzetta

Ore 19.00 – Villa Comunale

GIOVEDÌ GRASSO ALLA SOCIA “ALLA GOCCIA”

Musica, maschere e balli a cura di: La Goccia

Ore 19.00 – Via San Francesco

GIOVEDÌ GRASSO ALLA SOCIA “LA TRACCIA NASCOSTA”

Musica, maschere e balli a cura di: La Traccia Nascosta

Ore 19.30 – Piazza del Popolo

SOCIA ALL’APERTO “MASCHERE E TRUMBÈTTE”

Danza e balli a cura di UISP Comitato territoriale Foggia-Manfredonia. Con la partecipazione delle ASD: Caribe Dance Academy, Coreutica Centro Studi Danza, Gimnasya, Mary J Style Professional Dance Academy, Scuola di Arti sceniche My

Dance, Playa del Niño Dance Company, Prioletti Dance Academy, Sabor Diferente Academy e Stelle della Daunia

Presentano: Chiara CARPANO e Vincenzo D’ORIA

VENERDÌ 9 FEBBRAIO

Ore 16.00 – L’Arena Sport Center, Loc. Posta del Fosso

PADEL IN MASCHERA

Torneo organizzato in collaborazione con lo Sporting Manfredonia. Evento dedicato alla categoria “Esperto” (senza limiti di età)

Ore 17.00 – LUC “La Bottega di Ze Pèppe”

CARNEVALE IN… MOSTRA

Esposizione di fotografie, video, costumi di Carnevale, manufatti di cartapesta sipontina

Ore 18.00 – ITST Manfredonia c/o Info Point Piazzetta Mercato

COOKING SHOW “I MALEMBÀNDE”

A cura della Home Chef Rosa D’AMBROSIO. Presenta: Matteo ROBUSTELLA

SABATO 10 FEBBRAIO

Ore 16.00 – L’Arena Sport Center, Loc. Posta del Fosso

PADEL IN MASCHERA

Torneo organizzato in collaborazione con lo Sporting Manfredonia. Evento dedicato alla categoria “Esperto” (senza limiti di età)

Ore 18.00 – Polo Socio Sanitario “Le Rondinelle”

SORRISI E ALLEGRIA

Animazione e balli in collaborazione con Rita e Alex NonSoloLive

Ore 19.00 – Galleria Novecento, Corso Manfredi 192

DOPE SETTANT’ANNE NINDE APPOSTE

Mostra di vignette raffiguranti i carri allegorici sipontini a cura di Paolo RICCARDI

Ore 19.30 – Corso Manfredi

IL MATRIMONIO DI ZE PÈPPE CARNEVÉLE

Arrivo in città delle maschere iconiche del Carnevale, Ze Pèppe e Siponta e “U Spusalizije’” in Piazza del Popolo con banchetto nuziale presso la ProLoco, Via Maddalena 99. Animazione a cura dell’Associazione La Rosa dei Venti di Salvatore ESPOSTO “Pedelìgge” e Fortunato GENTILE

Ore 20.45 Uagnù, jèteve a ‘rreteré ca ce stè a Seréta Finéle du Festivàl, perché Sanremo è Sanremo!

DOMENICA 11 FEBBRAIO

GRAN PARATA SFILATA DELLE MERAVIGLIE E DEI GRUPPI MASCHERATI

Dalle ore 06.00 -Vendita di farrate calde per le vie della città

Ore 09.30 – Raduno dei Partecipanti Piazzale della Libertà (Stazione FF.SS.)

Ore 10.30 -PARTENZA DELLA GRAN PARATA DELLE MERAVIGLIE E DEI GRUPPI MASCHERATI

Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni ESPOSTO, la Reginetta del Carnevale di Manfredonia accompagnata dalle altre Miss, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita VACCARELLA, la Banda “A Ciambotta Frèsche”, la Banda musicale e le Majorettes dell’I.C. Giordani – De Sanctis

PIAZZA MARCONI – Anteprima con Vincenzo e Maria D’ORIA e le esibizioni delle ASD: Art Ballet Dance Studio, Caribe Dance Academy, Coreutica Centro Studi Danza, Sabor Diferente Academy Conducono la Sfilata:

Piazza Marconi: Chiara CARPANO, Stefania FORTUNATO e Matteo PERILLO

Lega Navale: Jole VIRGILIO e Carlo CINQUE

LUC: Luigia RICCARDI e Matteo ROBUSTELLA

PERCORSO: Piazza della Libertà, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro, Largo Diomede e Piazzale Ferri

DIRETTE STREAMING: Manfredonia TV, Radio Manfredonia Centro, Il Sipontino.net, Rete Smash e Stato Quotidiano

Ore 11.00 – Café des Artistes, Corso Manfredi 204

CARNEVALE AL CAFÉ DES ARTISTES CON TONI NARDI DJ SET

Ore 11.00 – Piazza del Popolo

SAGRA DELLA FARRATA, SCAGLIOZZI E PETTOLE Organizzazione a cura dell’associazione Arcobaleno

Ore 16.00 – Largo Diomede

CACCIA ALLA MASCHERA

Caccia al tesoro in versione carnevalesca per le vie del centro storico.

Evento organizzato con la direzione artistica di Lulù Eventi

Ore 16.30 – Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia

CARTAPESTA IN CASTELLO

Laboratorio di Cartapesta per Bambini, a cura di Il Sogno di Marilù

Ore 17.00 – Piazza del Popolo

ARTISTI DI STRADA IN CIRCOLO

Spettacolo e intrattenimento per bambini con giocolieri, mascotte, teatrino dei burattini, giochi e balli, bolle di sapone in collaborazione con Party con Gheghè

Ore 17.00 – LUC “La Bottega di Ze Pèppe”

CARNEVALE IN… MOSTRA

Esposizione di fotografie, video, costumi di Carnevale, manufatti di cartapesta sipontina

Ore 19.00 – Galleria Novecento, Corso Manfredi 192

DOPE SETTANT’ANNE NINDE APPOSTE

Mostra di vignette raffiguranti i carri allegorici sipontini a cura di Paolo RICCARDI

Ore 20.30 – Piazza del Popolo

ONDE RADIO ITALIA IN CONCERTO, VIVI L’EMOZIONE DELLE MIGLIORI HIT ITALIANE

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO

Ore 10.00 – L’Arena Sport Center, Loc. Posta del Fosso

CALCIO IN MASCHERA

Evento sportivo in collaborazione con Sporting Manfredonia, Manfredonia Calcio, Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, Accademia Manfredonia, Accademia Calcio Monte. Dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni tesserati con le società partecipanti

Ore 11.00 – Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza

CORIANDOLI E SORRISI

Animazione e condivisione presso i Reparti di Oncoematologia Pediatrica e Pediatria Generale. A cura del Comitato #IFOLLI e animazione a cura di Party con Gheghè

Ore 16.00 – L’Arena Sport Center, Loc. Posta del Fosso

CALCIO IN MASCHERA

Evento sportivo organizzato in collaborazione con: Sporting Manfredonia, Manfredonia Calcio, Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, Accademia Manfredonia, Accademia Calcio Monte. Dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni tesserati con le società partecipanti

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO

GOLDEN NIGHT

ESIBIZIONE SERALE DEI GRUPPI MASCHERATI

Ore 17.00 – LUC “La Bottega di Ze Pèppe”

CARNEVALE IN… MOSTRA

Esposizione di fotografie, video, costumi di Carnevale, manufatti di cartapesta sipontina

Ore 18.00 – Piazza del Popolo

SAGRA DELLA FARRATA, SCAGLIOZZI E PETTOLE

Organizzazione a cura dell’associazione Arcobaleno

Ore 18.00 – Raduno dei Partecipanti in Piazzale Ferri

I Gruppi Mascherati incontrano la Giuria tecnica

Ore 18.30 – Largo Diomede

MANFREDONIA GOLDEN NIGHT

Esibizione organizzata delle Meraviglie e dei Gruppi mascherati, con la partecipazione delle Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita VACCARELLA, la Banda “A Ciambotta Frèsche”, la Banda musicale e le

Majorettes dell’I.C. Giordani – De Sanctis, in compagnia della Reginetta e delle Miss del Carnevale Conducono: Chiara CARPANO, Stefania FORTUNATO e Matteo PERILLO

Ore 19.00 – Vie del Centro

SOLENNI FUNERALI DI ZE PÈPPE

A cura dell’Associazione La Rosa dei Venti di Salvatore ESPOSTO “Pedelìgge” e Fortunato GENTILE

Percorso: Partenza Piazza Marconi, Corso Manfredi, Via del Porto, Largo Diomede per l’ultimo saluto a Ze Pèppe

Ore 20.00 – Largo Diomede

ULTIMO SALUTO A ZE PÈPPE da parte del Comitato #IFOLLI e dei Gruppi mascherati

Ore 21.00 -Largo Diomede I WANT YOU FOR DJ!

Contest musicale a cura di Lulù Eventi e Dominik Eventi

Ore 21.00 – Vie del Centro Storico

TAVOLATA SOCIALE “U CUNZÙLE DE ZE PÈPPE”

A cura dei ristoratori della città

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO

Ore 16.00 – PalaDante, Via Dante Alighieri

BASKET IN MASCHERA

Evento sportivo organizzato in collaborazione con: SSD Giuseppe Angel Manfredonia, ASD Fenice Basket Foggia, ASD Nuovo Basket Monte Sant’Angelo, Basket San Giovanni Rotondo.

Dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni tesserati con le società partecipanti

Ore 17.30 – PalaDante, Via Dante Alighieri

VOLLEY IN MASCHERA

Evento sportivo organizzato in collaborazione con: Volley Club Manfredonia e Officine Pallavolo Manfredonia. Dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni tesserati con le società partecipanti

Ore 17.30 – LUC “La Bottega di Ze Pèppe”

61° VEGLIONCINO DEI BAMBINI

Storico Concorso per mascherine e costumi di Carnevale a prevalente fattura artigianale

Presentano: Stefania FORTUNATO e Carlo CINQUE. Animazione a cura di Party con Gheghè

SABATO 17 FEBBRAIO

NOTTE COLORATA

GRAN PARATA DELLE MERAVIGLIE E DEI GRUPPI MASCHERATI

Ore 17.00 – Raduno dei partecipanti

La Sfilata delle Meraviglie si dispone da Via del Porto al Parco Giochi – Castello, mentre i Gruppi Mascherati si disporranno da Via dell’Arcangelo a Piazzale Ferri

Ore 18.00 – PARTENZA DELLA GRAN PARATA NOTTURNA DELLE MERAVIGLIE E DEI GRUPPI MASCHERATI

Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni ESPOSTO, la Reginetta del Carnevale di Manfredonia accompagnata dalle altre Miss, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita VACCARELLA, la Banda “A Ciambotta Frèsche”

PIAZZA MARCONI: anteprima con Vincenzo e Maria D’Oria e le esibizioni delle associazioni ASD Gymnasia e Ninni Backstage

Conducono la Sfilata:

LUC: Anna GIANNINI e Matteo ROBUSTELLA

Piazza Marconi: Luigia RICCARDI, Stefania TROIANO e Michele BOTTALICO

Percorso: Piazzale Ferri, Largo Diomede, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi (termine sfilata)

DIRETTE STREAMING: Manfredonia TV, Radio Manfredonia Centro, Il Sipontino.net, Rete Smash e Stato Quotidiano

Ore 18.00 – Piazza del Popolo

SAGRA DELLA FARRATA, SCAGLIOZZI E PETTOLE Organizzazione a cura dell’Associazione Arcobaleno

Ore 18.00 – Largo Diomede

DJ CELEBRATION

DJ Old School & New Generation insieme per fare di una notte di Carnevale una vera e propria Special Night

Ore 18.30 – Café des Artistes, Corso Manfredi 204

CARNEVALE AL CAFÉ DES ARTISTES CON MICKY POTITO DJ SET

Ore 19.00 – Galleria Novecento, Corso Manfredi 192

DOPE SETTANT’ANNE NINDE APPOSTE

Mostra di vignette raffiguranti i carri allegorici sipontini a cura di Paolo RICCARDI

Ore 20.00 – Centro Storico

NOTTE COLORATA DEL CARNEVALE

Prende vita la notte più pazza della Puglia con animazione, divertimento, musica e degustazioni nelle vie più belle del centro storico della città

Ore 21.00 – Piazza Papa Giovanni XXIII

SPETTACOLO DELLA NOTTE COLORATA

Live dei FRANKLIN

Concerto de I CUGINI DI CAMPAGNA

Introduce: Gabriella SPAGNUOLO

DOMENICA 18 FEBBRAIO

Ore 10.00 – Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana, Via Meucci Z. I.

POMPIEROPOLI

Un’esperienza immersiva e ricca di sorprese, con la visita guidata al Museo. Ampie aree ludiche a disposizione dei bambini, che potranno indossare giacche e caschi da pompiere e provare per un giorno ad essere Grisù, il draghetto che sognava di fare il pompiere

Ore 10.00 – Galleria Novecento, Corso Manfredi 192

DOPE SETTANT’ANNE NINDE APPOSTE

Mostra di vignette raffiguranti i carri allegorici sipontini a cura di Paolo RICCARDI

Ore 18.00 – PalaScaloria, Via Scaloria

GIOCA GIN

A cura di UISP Comitato territoriale Foggia-Manfredonia: “Il divertimento in movimento” attività di sport per tutti e per tutte le età Ore 18.00 – Piazza del Popolo

ROTTURA DELLA PENTOLACCIA

Animazione a cura di Party con Gheghè e in collaborazione con i ragazzi dell’ANFFAS. A seguire degustazione dei prodotti tipici del Carnevale

Ore 19.00- Cine Teatro San Michele, Piazza S. Michele 1

Consegna trofei dei concorsi 2024, con tutti i protagonisti della 70a edizione del Carnevale di Manfredonia

* * *

