Manfredonia. Saranno Enzo e Sal i protagonisti della serata di Domenica 11 Febbraio a partire dalle ore 20.00 in Piazza del Popolo!

La coppia di comici arriva direttamente dal programma di Rai 2 “Mad in Sud” e si alterneranno sul palco del Carnevale di Manfredonia con la musica del gruppo “Onde Radio Italia”.

La coppia comica campana lavora insieme dal 2008 quando vinsero il “Premio Massimo Troisi”.

Partecipano poi a 6 edizioni di “Colorado” in prima serata su Italia1 e dal 2009 sono ospiti fissi del programma di successo Rai “Made in Sud” ora diventato “Mad in Italy”.